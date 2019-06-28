Энергетика
В России разморозят цены на топливоURA.Ru вчера в 03:55
Из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство заключило с десятью крупнейшими нефтекомпаниями России соглашение о заморозке цен. Срок действия первого договора истек 31 марта. После этого было заключено второе соглашение, которое будет действовать до 1 июля.
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Бензиновая разморозка. Как изменятся цены на топливо без контроля государства
Телеканал 360°вчера в 12:12
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