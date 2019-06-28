Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензинNews.ru вчера в 03:22
По словам главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, изменения в демпфирующем механизме позволят не допустить скачка цен на топливо на внутреннем рынке РФ. Розничные цены на бензин в России за январь–май 2019 года выросли на 7,9% в годовом выражении.
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Бензиновая разморозка. Как изменятся цены на топливо без контроля государства
Телеканал 360°вчера в 12:12
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