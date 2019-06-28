Энергетика
Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензинNews.ru вчера в 03:22
Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо. Об этом сообщил глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов.
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Бензиновая разморозка. Как изменятся цены на топливо без контроля государства
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Соглашение о заморозке цен на топливо продлеваться не будет. Бензин продолжит дорожать
Фонтанка.Рувчера в 03:22
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