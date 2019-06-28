Экономика
Правительство разморозит цены на топливоИнфорос 04:34
Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:04, Вашингтон
Политика
Лавров: Путин и Трамп обсудили ситуацию в Сирии и на Украине
Обновлено в 04:37
Армия и оружие
Минобороны рассекретило архив о первых испытаниях автомата Калашникова
Минобороны России рассекретило архивные документы о первых испытаниях автомата Калашникова.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Политика
Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее
Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Происшествия
Задержан первый фигурант дела «Рольфа»
Ранее было известно, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту незаконного вывода средств из компании по подложным документам против основателя автодилерского холдинга "Рольф" Сергея Петрова и ряда других руководителей.
Обновлено в 03:56
Авто
Hyundai адаптирует седаны к потребностям клиентов
Наш способ мышления заключается в том, чтобы дифференцировать седаны.
Обновлено в 04:55
Наука
На форуме «Армия-2019» показали уникальный двухствольный автомат
Обновлено вчера в 20:52
Технологии
Где торговать токеном Libra. Binance провела переговоры с Facebook
Криптовалютная биржа Binance планирует провести листинг токена Libra.
Обновлено в 05:10
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Пассажирский самолет Ан-24 разбился в Бурятии
Обновлено вчера в 03:01
Наука
Грибные споры нашли путь из легких в мозг через лимфоузлы
Как правило, организм со здоровым иммунитетом легко справляется с этой грибной инфекцией, но бывают и исключения, когда даже внешне крепкие индивиды после вдыхания криптококков погибают от менингоэнцефалита — воспаления оболочек мозга и вещества самого органа.
Обновлено вчера в 14:00
Происшествия
Число фигурантов дела о загрязнении нефти в «Дружбе» увеличилось до 13
Адвокат одного из фигурантов дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» Светланы Балабай Дмитрий Натариус рассказал, что число фигурантов увеличилось с 10 до 13 человек.
Обновлено в 05:26
Политика
Россия продлила на полгода нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии
Правительство России продлило на полгода - до конца 2019 года нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии, включая овощи, фрукты и вино, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 05:47
Футбол
«Зенит» получил wild card и впервые сыграет в Евролиге
Очень рассчитываем на переполненные трибуны на каждом матче и фирменную поддержку наших болельщиков, - прокомментировал получение wild card генеральный директор Зенита Александр Церковный.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
В России ликвидировали межрегиональную финансовую пирамиду
Сотрудники МВД совместно с подразделением из Ярославской области задержали организаторов финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивают больше чем в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 03:09
Экономика
«Газпром» выплатит за 2018 год максимальные для госкомпаний дивиденды
Объем дивидендных выплат "Газпрома", которые предлагается направить в федеральный бюджет по итогам работы в 2018 году, - максимальный среди всех компаний с государственным участием, заявил глава компании Алексей Миллер в ходе годового собрания акционеров.
Обновлено в 03:42
Шоу-бизнес
Темникова проболталась о романе Серябкиной и Фадеева
Ранее Максима Фадеева и Ольгу Серябкину приняли за мужа и жену.
Обновлено в 05:04
Общество
Производители и импортеры алкоголя расширяют розницу
Как объясняют эксперты, развитие новых форматов обеспечит производителям алкоголя дополнительный запас прочности, необходимый с учетом ожидаемых изменений в отрасли.
Обновлено в 05:45
Экономика
Путин подписал закон о защите прав дольщиков
Напомним, в июне Госдума и Совфед одобрили пакет законов о долевом строительстве.
Обновлено в 05:24
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило
Дорога в московский аэропорт Шереметьево оказалась затоплена из-за длительных дождей.
Обновлено в 05:47
Финансы
Cтало известно, на сколько проиндексируют пенсии в 2020 году
Страховые пенсии в 2020 году планируется повысить на 6,6 процента, а размер пенсионного балла увеличится до 93 рублей (сейчас он стоит 87 рублей 24 копейки).
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Гутцайт объяснил, почему решил перейти с «Матча» на Okko Спорт
Комментатор Okko Спорт Роман Гутцайт, перешедший на платформу с телеканала «Матч», объяснил своё решение.
Обновлено в 05:46
Общество
Названы самые популярные у иностранцев регионы России
По итогам весны 2019 года самыми популярными регионами России для иностранцев стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.
Обновлено в 03:30
Авто
BMW не планирует отказываться от дизеля
Автопроизводитель заявил, что не планирует отказываться от дизельных двигателей и будут продолжать их использовать и совершенствовать.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол
Полузащитник «Ливерпуля» перешёл в «Спортинг»
«Ливерпуль» на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника Рафаэла Камашу в лиссабонский «Спортинг».
Обновлено в 02:22
Политика
В МИД Грузии ответили на вопрос о гарантиях безопасности россиянам
Замглавы МИД Грузии Александр Хвтисиашвили отказался давать юридические гарантии безопасности россиянам в Грузии, считая, что они уже есть.
Обновлено в 05:18
Космос
NASA готовит экспедицию на «золотой» астероид
Обновлено вчера в 15:44