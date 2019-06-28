Экономика

Правительство разморозит цены на топливоИнфорос 04:34

Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.
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