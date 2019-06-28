Экономика
Правительство разморозит цены на топливоИнфорос 04:34
Напомним, из-за резкого подорожания бензина и дизельного топлива в ноябре 2018 года правительство договорилось с нефтяниками о заморозке розничных цен до 1 июля 2019 года.
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Экономика
В России высчитали пользу от повышения пенсионного возраста
Повышение пенсионного возраста в России окажет небольшой положительный эффект на ВВП страны, но не сможет сгладить стремительное сокращение трудоспособного населения России.
Обновлено в 02:28
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ФСБ и СКР проводят обыски в салонах автодилера «Рольф»
В четверг, 27 июня, сотрудники Федеральной службы безопасности и Следственного комитета РФ проводят обыски в петербургских салонах компании «Рольф».
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Политика
В Осаке прошла встреча Путина и Трампа
Обновлено в 02:29
Общество
В Москве 27 июня выпала пятая часть месячной нормы осадков
Около 20% месячной нормы осадков выпало в Москве 27 июня, сообщила ТАСС в пятницу главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
Обновлено в 05:22
Экономика
«Газпром» выплатит максимальный объем дивидендов за всю историю РФ
По итогам 2018 года "Газпром" выплатит максимальный объем дивидендов в федеральный бюджет за всю историю российского фондового рынка.
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В Интернете появился трейлер новых «Ангелов Чарли» с Кристен Стюарт.
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Авто
«Калашников» показал обновленный электромобиль
Концерн «Калашников» презентовал обновленный электромобиль «ОВУМ» на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».
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Путин стал думать о преемнике уже в 2000 году
«Думаю о преемнике всегда, начиная с 2000 года, но выбор в конечном итоге за избирателями», — заявил Путин.
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Шоу-бизнес
Бритни Спирс оделась так, будто ей все еще 17 лет
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Происшествия
Завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы в Уфе
Сотрудники следственного комитета Башкирии рассказали о завершении расследования уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в уфимском отделе полиции.
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На встречу Путина и Трампа приехали дочь и зять президента США
Как сообщает «РИА Новости», от российской стороны во встрече участвуют помощник президента Юрий Ушаков, министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 02:02
Футбол
Обамеянг намерен перейти в «Манчестер Юнайтед»
Нападающий лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может сменить клубную прописку этим летом.
Обновлено в 03:48
Общество
Большая розница: ритейлеры сворачивают развитие гипермаркетов
Обновлено вчера в 17:02
Общество
В соцсетях появилось видео косаток после выпуска из «китовой тюрьмы»
В Сети появилось видео с реакцией белух из приморской «китовой тюрьмы», выпущенных накануне в Охотское море.
Обновлено в 04:08
Шоу-бизнес
Дана Борисова высказалась о смерти Юлии Началовой
Телеведущая Дана Борисова решила откровенно высказаться о смерти певицы Юлии Началовой.
Обновлено в 02:10
Транспорт
Дорогу к аэропорту Шереметьево затопило из-за обильных ливней
«В связи с длительными обильными ливневыми осадками произошло подтопление участка дороги в районе Шереметьево-1 (затоплен участок дороги на съезде с Лобненского шоссе на Авиационную улицу и на съезде с Шереметьевского шоссе на Лобненское шоссе)», — сказано в сообщении.
Обновлено в 05:09
Происшествия
Миллиардную финансовую пирамиду нашли в России
Волк заявила, что задержание осуществлено совместно сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и коллегами из Ярославской области.
Обновлено в 04:15
Интернет
Создатели «раздевающего» приложения временно закрыли проект
Обновлено в 04:41
Энергетика
Политики лают, газ идет. Как Литва спонсирует «Северный поток-2»
Часть европейских политиков стараются прикладывать максимум усилий для того, чтобы российский газ поступал в Европу без сложностей с транзитными странами.
Обновлено в 03:05
Происшествия
В ДТП под Ульяновском погибли трое самарских полицейских
Обновлено в 03:54
Экономика
В ПФР рассказали, как выросли пенсии россиян после перерасчета
В Пенсионном фонде России (ПФР) сообщили, что россияне наконец-то почувствовали эффект от перерасчета пенсий.
Обновлено вчера в 08:45
Транспорт
Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика
«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП вступил в силу
В России вступил в силу закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, пишет в пятницу, 28 июня, РБК.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Авиакомпания «Ангара» попросит Минтранс наградить экипаж Ан-24
Руководство авиакомпании «Ангара» заявило о намерении обратиться в Министерство транспорта с просьбой наградить членов экипажа разбившегося в Бурятии Ан-24: бортпроводника Елену Лапуцкую и второго пилота Сергея Сазонова.
Обновлено в 02:11
Политика
Делегации Литвы и Грузии передумали покидать сессию ПАСЕ
После громких заявлений об отказе работать в ПАСЕ в знак протеста против возвращения полномочий РФ в организации Грузия и Литва неожиданно передумали.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
В Совфеде оценили слова Порошенко о Крыме
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о том, что восстановление России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией.
Обновлено в 03:22
Политика
Зеленский устроил флешмоб и запретил депутатам в нем участвовать
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Днем конституции и призвал принять участие во флешмобе.
Обновлено в 04:25
Транспорт
Движение поездов на ОЖД полностью восстановят после 14:00
Движение поездов на Октябрьской железной дороге планируют восстановить в полном объеме после 14:00.
Обновлено в 05:16
Общество
PR-директор Алибасова объяснился за «спектакль» с отравлением
Обновлено вчера в 19:54