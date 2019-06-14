Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме.
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с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомостивчера в 17:13
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Правительство назначило пять министров кураторами регионов с отстающей экономикой
Московский Комсомолец03:31
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С другой стороны, в матчах против Сан-Марино и Кипра наш штаб задействовал 15 футболистов.
Обновлено вчера в 05:08
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Обновлено в 04:23
Политика
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Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом РФ о лишении должностей из-за дела журналиста Ивана Голунова начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 06:54
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Обновлено в 04:16
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Энергетика
«Нафтогаз» резко ответил Москве на предложение о мировом соглашении
Ранее Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав российскую компанию выплатить украинской $2,56 млрд.
Обновлено вчера в 16:17
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Обновлено вчера в 23:49
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В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
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Происшествия
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания
Полторы тысячи человек были эвакуированы в пятницу из торгового центра "Карнавал" в Екатеринбурге из-за возгорания в одном из павильонов, пострадавших нет, сообщает областной главк МЧС.
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Обновлено в 03:17
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Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ
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Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в беседе с kp.ru рассказал о состоянии Бари Алибасова.
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В Воронеже в массовом ДТП пострадали два человека
В результате случившегося пострадали два водителя ВАЗа. Обоих мужчин госпитализировали.
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