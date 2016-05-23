Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
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с чего всё началось
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме.Ведомостивчера в 17:13
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Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Обновлено вчера в 11:49
Происшествия
Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину
Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Транспорт
Строители соединили рельсы на железнодорожной части Крымского моста
Строители соединили рельсы первого из железнодорожных путей, проходящих по Крымскому мосту.
Обновлено в 00:00
Политика
Опрос: Враждебными для россиян остаются США, Украина и Великобритания
Россияне считают наиболее недружелюбными к нашей стране, как и год назад, США, Украину и Великобританию.
Обновлено в 01:24
Религия
Патриарх Кирилл назвал политическими акции протеста в екатеринбургском сквере
Протесты против строительством храма святой Екатерины в екатеринбургском сквере имели политический характер, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета.
Обновлено в 04:10
Общество
Собчак возмутили слова Малышевой о детях с отсталостью
Обновлено в 04:52
Кино
Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ
Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга.
Обновлено в 03:03
Футбол
Сборная России поднялась на 43 место в рейтинге ФИФА
Что касается сборной России, она улучшила свое положение на три позиции, поднявшись с 46 места на 43.
Обновлено в 04:33
Общество
Российских школьников избавят от тяжелых рюкзаков
Глава Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон заявил, что российские школьники перестанут носить в школу тяжелые рюкзаки с учебниками, передает РИА "Новости".
Обновлено в 04:33
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Технологии
В Германии признали законным массовое убийство петухов на фермах
Федеральный административный суд Германии признал законным уничтожение на фермах цыплят мужского пола в случае, когда они не нужны в хозяйстве, сообщает в четверг телеканал "Би-би-си".
Обновлено вчера в 14:16
Общество
Российские пользователи сообщают о сбое в работе «ВКонтакте»
Сообщившие о проблемах пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%).
Обновлено в 04:18
Армия и оружие
F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке
Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года - инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта.
Обновлено в 00:17
Финансы
Рубль уверенно растет к доллару и евро
Рубль уверенно растет к доллару и евро в пятницу, 13 июня. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 03:26
Происшествия
На Пречистенке в Москве загорелась крыша исторического здания
Крыша здания загорелась на улице Пречистенка в центре Москвы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Обновлено в 04:23
Политика
Полицейские создали петицию в защиту генерала, уволенного по просьбе Колокольцева
Напомним, глава МВД Владимир Колокольцев ходатайствовал перед президентом РФ о лишении должностей из-за дела журналиста Ивана Голунова начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора полиции Андрея Пучкова и начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Юрия Девяткина.
Обновлено вчера в 06:54
Происшествия
Из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тысячи человек из-за пожара
Из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара, сообщает URA.RU.
Обновлено в 03:51
Общество
Левин объяснил необходимость закона о штрафах для интернет-компаний
Председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин объяснил необходимость принятия законопроекта, вводящего ответственность за нарушение требований по хранению персональных данных пользователей на территории РФ.
Обновлено вчера в 12:48
Здоровье
Огород на подоконнике: как ижевчане выращивают базилик, черри, редис
Обновлено вчера в 08:00
Происшествия
В Дагестане задержан редактор отдела газеты «Черновик»
Обновлено в 04:18
Авто
Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам
Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Екатеринбурге завели дело на осквернившего памятник Ельцину
Уголовное дело о вандализме возбуждено в отношении мужчины, изрисовавшего краской памятник первому президенту РФ Борису Ельцину.
Обновлено в 02:36
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
В недавнем интервью Зверев грубо высказался о жене своего сына и сообщил, что пойдёт на примирение только в том случае, если он разведётся с супругой и найдёт работу.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюрьме за ужин с Путиным
Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению на шесть месяцев за пропуск выступления в спектакле 10 декабря 2010 года в Порденоне.
Обновлено в 04:37
Происшествия
В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия
На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).
Обновлено в 04:21