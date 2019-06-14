«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторовРБК 01:48

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

с чего всё началось

Минэкономразвития определило регионы с самой слабой экономикой, кураторами для них стали члены правительства, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо вице-премьера Виталия Мутко к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Подлинность документа изданию подтвердили три федеральных чиновника.

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