Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен». Подлинность копии письма, с которым ознакомились «Ведомости», подтвердили три федеральных чиновника.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомостивчера в 17:13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 03:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Сын Зверева рассказал, почему ушел в монастырь
Обновлено в 03:06
Политика
Путин повысил зарплаты российским судьям
В соответствии с документом, который опубликован на официальном портале правовой информации, должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Жену экс-хоккеиста Соколова убили в Ленинградской области
Сын бывшего вратаря петербургского СКА и сборной России Максима Соколова подозревается в убийстве матери, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Порошенко рассказал, как закрыть вопрос о воровстве российского газа
Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал нынешние власти продолжить его политический курс, чтобы через два года никто не ставил вопрос о воровстве Киевом российского газа.
Обновлено в 01:50
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Авто
Mitsubishi выпустит конкурента пикапа Ford Ranger Raptor
Предполагается, что японский пикап сможет составить конкуренцию американской актуальной модели Ford Ranger Raptor.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Екатеринбурге ТЦ «Карнавал» эвакуировали из-за пожара
Полторы тысячи человек эвакуировали из торгового центра «Карнавал» в Екатеринбурге из-за пожара, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено в 03:26
Экономика
Чиновников лишат незадекларированных доходов
По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.
Обновлено в 01:53
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
Эден Азар на презентации «Реала» поцеловал эмблему клуба
Обновлено вчера в 17:17
Экономика
Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро
Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено вчера в 17:05
Космос
«Hubble» сфотографировал маленькую галактику с большим «сердцем»
Космический телескоп «Hubble» запечатлел крошечную галактику ESO 495-21, которая имеет диаметр всего 3 тысячи световых лет, что, по самым скромным оценкам, более чем в 30 раз меньше протяженности Млечного Пути, однако такой размер не мешает ей рождать звезды с неистовой скоростью и скрывать в центре сверхмассивную черную дыру.
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава министерства внутренних дел Владимир Колокольцев распорядился разрешить полицейским отдыхать в Турции и Таиланде.
Обновлено в 01:50
Армия и оружие
Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В «МЕГА Дыбенко» под Петербургом произошло обрушение на парковке
Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ingka Centres в России (управляет комплексами «МЕГА»), в ходе проведения строительных работ на территории торгового центра произошло частичное обрушение перекрытий на крытой парковке.
Обновлено в 03:07
Космос
Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek
Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
МИД Ирана: Обвинения США вызывают обеспокоенность
Иран несет ответственность за поддержание безопасности в районе Ормузского пролива, связывающего Персидский залив с Аравийским морем, и обвинение Тегерана в нападениях на два нефтяных танкера в Оманском заливе вызывает обеспоенность.
Обновлено в 02:23
Происшествия
В Забайкалье задержали сторонника ИГ
Установлено, что мужчина активно занимался пропагандой терроризма как среди своих знакомых, так и в интернете "с использованием средств анонимизации и методов конспирации, изучал практику диверсионно-террористических актов, вынашивал намерение выехать в Сирийскую Арабскую Республику для вступления в ИГИЛ и участия в террористической деятельности".
Обновлено вчера в 22:44
Спорт
Ученица Тутберидзе поблагодарила фанатов за эксклюзивные подарки
Обновлено вчера в 20:25
Футбол
Марадона покинул мексиканский клуб из-за проблем со здоровьем
Обновлено в 00:29
Экономика
Кудрин: Система ИПК приблизит пенсии к уровню развитых стран
Программа индивидуального пенсионного капитала (ИПК), над которой работают ЦБ и Минфин, даст возможность сделать пенсии жителей страны приближенными к европейским.
Обновлено вчера в 08:05
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Обновлено в 01:00
Футбол
«Спартак» предложил 20 млн евро за полузащитника «Брайтона»
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Российских школьников предложили избавить от тяжелых ранцев с книгами
Концепция, которую центр разрабатывает в рамках национального проекта по повышению производительности труда, будет, по словам Соломона, утверждена правительством в конце года.
Обновлено вчера в 21:15
Кино
В прокате стартовал фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл»: рецензия
По факту фильм является четвёртой частью серии про агентов в чёрных костюмах, оберегающих Землю от инопланетных злодеев, по сюжету – самостоятельным произведением, не связанным с предыдущими тремя фильмами.
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес
Каменских опубликовала снимок в обнаженном виде
Певица Настя Каменских разместила на своей странице в Инстаграм фотографию, на которой она запечатлена в обнаженном виде.
Обновлено в 02:16
Политика
Первые жители ДНР прибыли в Россию за гражданством
Первые 34 жителя самопровозглашенной Донецкой народной республики пересекли границу с Россией для получения гражданства, сообщил начальник миграционной службы ДНР Владимир Краснощека.
Обновлено в 02:37
Происшествия
В СК просят арестовать экс-чиновника по делу о «детской площадке»
Следователи попросили суд арестовать бывшего исполняющего обязанности главы администрации Рязани Сергея Карабасова, который обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере в рамках расследования дела о нарушениях при строительстве детской площадки.
Обновлено в 02:40