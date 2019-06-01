Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
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с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомостивчера в 17:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 09:29, Вашингтон
Общество
«Роснефть» обвинила Reuters в слежке и взломе соцсетей Сечина
«Роснефть» заявила, что агентство Reuters устроило тотальную слежку за главой компании Игорем Сечиным, его родственниками и знакомыми, а также взломало их аккаунты в соцсетях.
Обновлено в 08:08
Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17
Объединенная следственная группа была сформирована в 2014 году Австралией, Бельгией, Малайзией, Нидерландами и Украиной для совместного проведения расследования.
Обновлено в 08:24
Происшествия
Сын хоккеиста Соколова задержан по подозрению в убийстве матери
Младший сын бывшего вратаря сборной России по хоккею Максима Соколова задержан по делу об убийстве его матери Ирины.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Родители покойной Юлии Началовой прошли курс реабилитации
Фото: покойная Юлия Началова с родителями Напомним, после смерти Юлии очень многие стали помогать семье покойной.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Житель Волжского по почте отправлял в США оружие
Сотрудники Южной оперативной таможни установили, что житель города-спутника Волгограда поставлял в США военную продукцию.
Обновлено в 08:58
Общество
Умерла старейшая жительница Британии
В Великобритании на 113-м году жизни умерла старейшая жительница страны Грейс Джонс. Об этом сообщает издание Metro в пятницу, 14 июня.
Обновлено в 05:56
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль на платформе B0
14 июня с конвейера линии B0 «АвтоВАЗа» сошел миллионный автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба российского брэнда.
Обновлено в 06:07
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17
Общество
Летнее тепло вернется в Москву на следующей неделе
Летнее тепло вернется в столицу на следующей неделе. Воздух в городе прогреется до плюс 23–28 градусов, сообщает Гидрометцентр России.
Обновлено в 07:11
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Авто
Новая Mazda3 появится на российском рынке в июле
Обновлено в 08:08
Происшествия
Подтвердилась массовая гибель рыбы в Ириклинском водохранилище
Проводится административное расследование Орская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту массовой гибели рыбы в Ириклинском водохранилище.
Обновлено в 07:41
Политика
Ростовская область начинает выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Жить под обстрелами невозможно: жители ЛНР стремятся получить паспорт РФ Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что правительство Ростовской области поможет с трудоустройством на Дону жителям Донбасса после того, как они получат гражданство РФ.
Обновлено в 05:37
Политика
Парубий предоставил в КС Украины документы о коалиции в Верховной раде
Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий передал в Конституционный суд (КС) страны пакет документов, касающийся парламентской коалиции, сообщает 14 июня «112 Украина».
Обновлено в 06:37
Общество
Организаторы «Тотального диктанта» написали с ошибкой слово «вуз»
Ошибка вкралась в опрос о платных обучающих курсах, который организаторы «Тотального диктанта» разослали своим подписчикам.
Обновлено в 06:17
Футбол
Кубок Америки по футболу в ночь на субботу стартует в Бразилии
Кубок Америки по футболу с участием 12 команд стартует в ночь на субботу матчем между сборными Бразилии и Боливии.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Гаджеты
Опубликован список смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат ОС Android 10
Китайский источник опубликовал перечень смартфонов Xiaomi и Redmi, которые первыми получат обновление до Android 10 (она же Android Q). В нем числится 11 моделей.
Обновлено в 03:45
Политика
Евросоюз заявил о «российском вмешательстве» в выборы в Европарламент
ЕС не выявил признаков явной кампании по дезинформации извне в отношении выборов в Европарламент, однако заявил о попытках "российских источников" повлиять на выбор избирателей и явку, говорится в обнародованном в пятницу докладе.
Обновлено в 07:07
Авто
Haval объявил спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 03:12
Армия и оружие
В Польше оценили расходы на увеличение военного контингента США
Польша платит чрезмерно большую цену за незначительное увеличение военного контингента США.
Обновлено в 04:34
Политика
Лидер партии Зеленского отказался говорить на украинском языке
Лидер партии «Слуга народа» говорил по-русски, и ведущая попросила его перейти на украинский язык.
Обновлено в 04:29
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Политика
Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что встал на учет в Святошинском военкомате Киева и готов защищать Украину с оружием в руках.
Обновлено в 04:18
Политика
Конгресс США рассмотрит введение санкций против «Северного потока-2»
В Конгресс США внесен законопроект, предусматривающий введение санкций против «Северного потока-2», сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Спорт
Российский бегун временно отстранен за связь c тренером Казариным
Российский бегун Артем Денмухаметов временно отстранен за запрещенное сотрудничество с дисквалифицированным тренером Владимиром Казариным, сообщается в официальном микроблоге в Twitter независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit).
Обновлено в 07:56