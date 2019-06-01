Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости 13 июня в 17:13
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с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомости13 июня в 17:13
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 00:30, Вашингтон
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено вчера в 23:08
Политика
Путин прибыл в Таджикистан для участия в саммите СВМДА
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
Более 170 человек доставлены в полицию после драки в селе под Пензой
Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию 174 человека по делу о массовой драке в Пензенской области.
Обновлено вчера в 23:36
Транспорт
Водителям разрешат разгоняться на дорогах до 130 км в час
Скоростной лимит на дорогах хотят повысить до 130 километров в час.
Обновлено вчера в 05:29
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено 13 июня в 11:47
Политика
Началась выдача паспортов жителям Донбасса
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:25
Культура
Во Франции госпитализирован Ален Делон
Во Франции экстренно госпитализирован актер Ален Делон. Об этом сообщил телеканал BFMTV 14 июня.
Обновлено вчера в 13:48
Шоу-бизнес
Водянова назвала слова Малышевой о детях этически недопустимыми
Обновлено вчера в 09:29
Спорт
Российские волейболисты победили поляков в Лиге наций
Следующий матч россияне сыграют завтра, 15 июня, с канадцами. Об этом сообщает Агентство «Весь спорт».
Обновлено вчера в 11:41
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Общество
Саммит G20 в Осаке будут охранять более 25 тыс. полицейских
Более 25 тыс. полицейских будут обеспечивать безопасность и следить за порядком во время саммита Группы двадцати, который пройдет 28-29 июня в Осаке.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Мэрия Брюгге призвала туристов подольше оставаться в городе
Власти всемирно известного бельгийского Брюгге делают ставку на развитие качественного туризма, ожидая, что гости старинного города будут останавливаться в местных гостиницах, а не просто за несколько часов пробегать все достопримечательности в составе высадившихся с круизных лайнеров экскурсионных групп, сообщили РИА Новости в мэрии.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Кадры наводнения в Херсоне и области на своей странице в соцсети разместил бывший депутат Верховной рады Украины.
Обновлено вчера в 00:38
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено 13 июня в 16:41
Происшествия
В Москве задержали актера из «Универа» за мат
Обновлено в 00:20
Политика
Шредер назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было законным с юридической точки зрения, его одобрило население, поэтому о каких-либо «агрессивных действиях» речи не идет.
Обновлено в 00:04
Религия
Православные отмечают Троицкую родительскую субботу
15 июня православные христиане отмечают родительскую (Троицкую) субботу — день поминовения усопших.
Обновлено вчера в 22:22
Политика
США обеспокоены предстоящим визитом замгенсека ООН в Синьцзян
Заместитель госсекретаря США Джон Салливан в беседе с генеральным секретарём ООН Антониу Гутеррешем выразил обеспокоенность предстоящим визитом заместителя генсека ООН Владимира Воронкова в Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» сел в Варшаве из-за буйного пассажира
Обновлено вчера в 09:58
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено вчера в 04:08
Авто
Россияне стали реже приобретать седаны и хэтчбеки
Еще 30% россиян выбирают большие кроссоверы и полноразмерные внедорожники (SUV D/E).
Обновлено вчера в 07:24
Шоу-бизнес
Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star
Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
Сборная Эквадора завоевала бронзу молодежного ЧМ-2019
Сборная Эквадора завоевала бронзовые награды молодежного чемпионата мира (U20), обыграв в матче за третье место команду Италии — 1:0 д.в. В основное время матча счет не был открыт, игра перешла в экстра-таймы, где на 105-й минуте Мина Ричард забил единственный гол.
Обновлено вчера в 17:21
Происшествия
Нотр-Дам отчитался об отсутствии пожертвований от миллиардеров
В апреле сообщалось, что суммарные пожертвования на восстановление собора Парижской Богоматери перевалили за миллиард евро.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес
После ужина с Путиным актрису Орнеллу Мути судят уже девятый год
Известная итальянская актриса приняла участие в благотворительном ужине в Санкт-Петербурге с участием президента России еще в декабре 2010 года.
Обновлено вчера в 09:23
Технологии
Visa и Uber инвестируют по $10 млн в криптовалюту Facebook
Компании по финансам и электронной торговле, венчурные капиталисты и телекоммуникационные фирмы планируют инвестировать в проект примерно по 10 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 14:59
Культура
Как Тимур Еремеев после 20 выпусков «Пусть говорят» стал телеведущим
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
На ЕКАД фура загорелась после столкновения с цементовозом
14 июня на участке трассы между Серовским и Москвовским трактами водитель КАМАЗа-цементовоза потерял управление и допустил выезд на встречную полосу, где ехала фура, пишет портал Е1.
Обновлено в 00:17
Шоу-бизнес
Каменских показала постельное фото после свадьбы с Потапом
Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено вчера в 04:28
Политика
Борис Джонсон признался в употреблении кокаина
Британский политик Борис Джонсон, лидирующий на выборах премьер-министра страны, признал, что употреблял кокаин.
Обновлено вчера в 09:38