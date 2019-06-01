Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
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с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомостивчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:45, Вашингтон
Авто
АвтоВАЗ выпустил миллионный автомобиль
Обновлено в 06:57
Политика
Аксенов назвал намерение ЕС продлить санкции по Крыму комедией абсурда
Глава Крыма Сергей Аксенов назвал комедией абсурда намерение стран ЕС продлить пакет крымских санкций, и заявил, что оценивать санкции с точки зрения нанесения вреда региону не стоит.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом
Обновлено в 10:30
Шоу-бизнес
Андрей Разин предрек Бари Алибасову тяжелую инвалидность
Обновлено в 07:57
Политика
Президент России уволил двух генералов МВД после дела Ивана Голунова
11 июня Колокольцев попросил президента России Владимира Путина уволить двух высокопоставленных сотрудников полиции, ответственных за необоснованное преследование журналиста.
Обновлено вчера в 07:12
Здоровье
Диетолог рассказал, сколько можно есть клубники в день
Обновлено в 02:35
Происшествия
Суд в Севастополе освободил капитана украинского судна ЯМК-0041
Балаклавский районный суд Севастополя назначил штраф капитану украинского судна ЯМК-0041 Виктору Новицкому за незаконный промысел и освободил его, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 10:30
Политика
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса
О начале выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР рассказали два источника РБК, близкие к МВД России.
Обновлено в 04:04
Авто
В России разлюбили седаны и хэтчбеки
По словам автоэкспертов, за последние 12 лет количество жителей РФ, при покупке авто сделавших выбор в пользу седанов, сократилось без малого в полтора раза – с 47 процентов до 30.
Обновлено в 07:50
Политика
ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы
Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Гаджеты
Релиз складного смартфона Huawei Mate X отложен до сентября
Китайский производитель электроники Huawei планирует выпустить свой первый складной смартфон Mate X несколько позже, чем предполагалось.
Обновлено в 07:20
Политика
Расследующая крушение MH17 следственная группа проведет пресс-конференцию 19 июня
Совместная следственная группа (ССГ), занимающаяся расследованием крушения Boeing на Украине в июле 2014 года, проведет 19 июня пресс-конференцию.
Обновлено в 06:35
Общество
Адвокат Мамаева подал жалобу на прокурора
Обновлено в 09:00
Футбол
«Ювентус» и «Челси» договорились о переходе Сарри
Обновлено в 01:42
Экономика
Становится хуже: как россияне оценивают изменения в экономике
Большинство граждан считают экономическую ситуацию в стране удовлетворительной, число негативных оценок с февраля 2019 года заметно снизилось, говорится в материалах исследования ФОМ, однако оценки последних изменений продолжают оставаться негативными.
Обновлено в 04:43
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Наука
Иоганна Кеплера уличили в занятиях алхимией
Обновлено в 04:50
Экономика
У чиновников изымут незадекларированные доходы
Минюст разрабатывает механизм конфискации у чиновников доходов, превышающих указанные в декларации, если нет подтверждения законности получения этих денежных средств.
Обновлено вчера в 11:49
Политика
Зеленский назначил нового главу Госпогранслужбы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Сергея Дейнеко новым главой Госпогранслужбы страны.
Обновлено в 09:21
Политика
Киев предложил Молдавии импортировать газ из ЕС через украинскую ГТС
Украинская компания «Укртрансгаз» предложила властям Молдавии наладить поставки газа из ЕС через газотранспортную систему Украины.
Обновлено в 09:07
Происшествия
В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку
В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Здоровье
Как изменится мир, если люди будут толстеть дальше
Возникнет "стиль полного человека". Из гардероба исчезнут балахоны и объемные вещи, так как люди перестанут комплексовать по поводу фигуры.
Обновлено в 06:11
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку
Центральный банк снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 06:56
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Общество
Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня
Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Полиция задержала петербуржца, порубившего саблей продавца магазина
В Санкт-Петербурге полицейские задержали нетрезвого мужчину, который ранил продавца магазина.
Обновлено в 09:24