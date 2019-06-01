Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».

с чего всё началось

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».

Религия Православные отмечают Троицкую субботу Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.

Религия 16 июня 2019-го православные отпразднуют день Святой Троицы Великий двунадесятый праздник – день Святой Троицы, Пятидесятницу отпразднует Православная Церковь в воскресенье 16 июня 2019 года.

Армия и оружие Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».

Армия и оружие Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".

Экономика Сбербанк откажется от банкоматов Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.

Происшествия Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.

Политика Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

Политика Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Политика Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.

Происшествия В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.

Экономика Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.

Армия и оружие Японский эсминец вышел в акваторию залива Петра Великого Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами» вышел в акваторию залива Петра Великого, чтобы принять участие в российско-японских учениях «Сарекс-2019».

Футбол Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018 Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.

Экономика Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.

Происшествия Приговор Кокорина и Мамаева отменен Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.

Финансы ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18 до 20% с 2019 года.

Футбол Барцальи сравнил Конте и Аллегри Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи рассказал, в чем различия работы Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.

Армия и оружие СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76 В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.

Политика Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до 2 метров.

Энергетика В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.