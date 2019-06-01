Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
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с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомостивчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 23:16, Вашингтон
Интернет
ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp
Эксперты из компании «Eset», занимающейся разработкой и интеграцией антивирусного программного обеспечения, рассказали о новом виде мошенничества, которое осуществляется при помощи мессенджера «Whatsapp», сообщает ИА «REGNUM».
Обновлено в 16:54
Религия
Православные отмечают Троицкую субботу
Троицкая суббота (Вселенская родительская суббота) отмечается 15 июня православными христианами.
Обновлено в 22:41
Религия
16 июня 2019-го православные отпразднуют день Святой Троицы
Великий двунадесятый праздник – день Святой Троицы, Пятидесятницу отпразднует Православная Церковь в воскресенье 16 июня 2019 года.
Обновлено 12 июня в 05:00
Армия и оружие
Два жителя Донецка ранены при обстреле со стороны ВСУ
Ранения получили два жителя посёлка Александровка (ДНР) при обстреле, который устроила украинская армия, 15 июня сообщает «Донецкое агентство новостей».
Обновлено в 19:24
Армия и оружие
Российская авиация уничтожила бандитов, напавших на турецких военных
Целями для атаки стали скопления боевиков и позиции артиллерии, которая обстреливала наблюдательный пост турецкой армии, сообщает агентство "Интерфакс".
Обновлено вчера в 06:33
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
Обновлено в 12:09
Экономика
Сбербанк откажется от банкоматов
Все банкоматы в самое ближайшее время будут заменены на ресайклеры — устройства, которые не только выдают, но и принимают наличные средства, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 22:34
Происшествия
Полиция объяснила задержания на Хохловской площади в центре Москвы
Московская полиция прокомментировала сообщения о задержаниях на Хохловской площади у метро «Китай-город» в центре столицы.
Обновлено в 20:03
Политика
Экс-канцлер Германии назвал законным присоединение Крыма к России
Присоединение Крыма к России было выполнено юридически законно и соответствовало воли жителей полуострова, заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.
Обновлено в 22:51
Политика
Медведчук рассказал об отношении Путина к Зеленскому
Глава политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала NewsOne рассказал, как президент России Владимир Путин относится к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 18:42
Политика
Суд Флориды отклонил иск женщины против Трампа за поцелуй
Федеральный окружной суд города Тампа (штат Флорида) в пятницу не принял к рассмотрению иск бывшей сотрудницы избирательного штаба президента США Дональда Трампа Алвы Джонсон.
Обновлено в 23:08
Происшествия
В центре Берлина нашли бомбу времен Второй мировой войны
Американскую 100-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны нашли во время строительных работ недалеко от Александерплац в центре Берлина, сообщила местная полиция.
Обновлено в 10:54
Экономика
Кудрин назвал справедливый размер пенсий для россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал справедливый размер пенсий, который бы приблизил выплаты жителей страны к европейским.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Японский эсминец вышел в акваторию залива Петра Великого
Эскадренный миноносец Морских сил самообороны (МССО) Японии «Судзунами» вышел в акваторию залива Петра Великого, чтобы принять участие в российско-японских учениях «Сарекс-2019».
Обновлено в 20:29
Футбол
Дзюба вспомнил о пенальти в ворота Испании на ЧМ-2018
Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба вспомнил о забитом пенальти в ворота испанцев в матче 1/8 финала чемпионата мира-2018.
Обновлено в 15:12
Экономика
Торгпред России рассказал о ситуации с поставками свинины в Китай
Торгпред России в Китае Сергей Инюшин в беседе с РИА Новости сообщил, что за последние два года начались поставки молока и российского замороженного мяса птицы в Китай.
Обновлено в 22:58
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Финансы
ЦБ впервые с марта 2018 года снизил ключевую ставку
Повышая ключевую ставку в сентябре и декабре прошлого года, ЦБ предупреждал о риске всплеска инфляции и инфляционных ожиданий из-за увеличения НДС с 18 до 20% с 2019 года.
Обновлено в 06:30
Футбол
Барцальи сравнил Конте и Аллегри
Защитник "Ювентуса" Андреа Барцальи рассказал, в чем различия работы Антонио Конте и Массимилиано Аллегри.
Обновлено в 21:26
Армия и оружие
СБУ назвала имена «российских военных», сбивших украинский Ил-76
В СБУ назвали имена "российских военных", которые якобы сбили украинский Ил-76 с десантниками под Луганском в 2014 году.
Обновлено в 09:41
Политика
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Поездка группы японцев на острова Курильской гряды в рамках безвизовых обменов была отменена в связи с неблагоприятными погодными условиями: в районе порта Немуро на японском острове Хоккайдо наблюдаются волны высотой до 2 метров.
Обновлено в 22:45
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Политика
Порошенко рассказал об украинском трезубце в Севастополе
Бывший президент Украины Пётр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что «украинский трезубец» в Севастополе «видели за тысячу лет до российского триколора».
Обновлено в 18:11