Экономика

Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительствеРИА Новости 04:57

Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.
Читать в источнике
с чего всё началось

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
Ведомостивчера в 17:13

Подробнее о событии

Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве

РИА Новости04:57

В беднейшие российские регионы назначены кураторами федеральные министры

Эхо Москвы04:03

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Ведомостивчера в 17:13

«Ведомости» узнали о назначении отстающим регионам министров-кураторов

РБК01:48

«Ведомости»: министры будут курировать десять проблемных регионов России

Коммерсантъ01:44

Министр экономразвития РФ будет присматривать за Карелией

Московский Комсомолец04:45

Медведев согласовал назначение Силуанова куратором Курганской области

Znak.comвчера в 09:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова рассказала, чем жертвует ради ребенка для Тимати

Обновлено в 10:47
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено в 04:08
Происшествия

«Паук» Троицкий задержан за пьяное вождение

Лидера рок-группы "Коррозия металла" Сергея Троицкого по прозвищу "Паук" задержали в Московской области за вождение в нетрезвом виде, передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:37
Общество

Мужчинам старше 50 лет оказалось сложнее трудоустроиться, чем женщинам

Из-за проблем на рынке труда сильнее всего падают шансы найти работу для мужчин старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследования НИУ ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 05:38
Религия

Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге

Обновлено в 03:47
Политика

Выдача российских паспортов жителям ДНР началась в Ростовской области

«Выдача российских паспортов жителям ДНР началась», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области Константин Розин.
Обновлено в 05:29
Космос

Глава НАСА рассказал, как много денег потребуется для возврата на Луну

В конце весны этого года НАСА и Белый Дом в очередной раз поменяли свои планы, разделив лунную программу США, получившую имя Artemis, на две неравнозначных половины.
Обновлено в 10:18
Происшествия

В Севастополе суд освободил капитана украинского судна «ЯМК-0041»

В Севастополе вынесли приговор капитану украинского рыболовецкого судна Виктору Новицкому, задержанному за незаконный промысел у побережья Крыма.
Обновлено в 10:46
Экономика

Нацбанк Украины выставил на аукцион более 600 бриллиантов

Национальный банк Украины выставил в системе государственных электронных аукционов "ProZorro Продажи" 637 бриллиантов.
Обновлено в 10:01
Армия и оружие

Джихадисты атаковали позиции сирийской армии и понесли потери

Обновлено вчера в 07:24
Здоровье

Губернатор Николай Любимов поздравил рязанских медработников

Обновлено в 10:07
Происшествия

В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак

Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
Обновлено в 05:35
Общество

Организаторы «Тотального диктанта» написали с ошибкой слово «вуз»

Ошибка вкралась в опрос о платных обучающих курсах, который организаторы «Тотального диктанта» разослали своим подписчикам.
Обновлено в 06:17
Политика

МИД России осудил атаки на танкеры в Оманском заливе

Министерство иностранных дел России осудило нападения на два танкера в Оманском заливе 13 июня.
Обновлено в 10:13
Происшествия

Уральского бизнесмена осудили условно за издевательства над ребенком

Обновлено в 06:40
Происшествия

В Бахрейне убили 22-летнюю россиянку

В Бахрейне убили 22-летнюю уроженку Пермского края.
Обновлено в 05:16
Транспорт

ЦОДД составил топ-10 самых загруженных по пятницам дорог Москвы

Центр организации дорожного движения провел исследование и составил топ-10 самых загруженных по пятницам московских магистралей.
Обновлено в 08:36
Происшествия

МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Вечером 5 мая самолет SSJ 100 компании "Аэрофлот", выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Полигон с боеприпасами загорелся под Воронежом

В Воронежской области на полигоне начали взрываться боеприпасы.
Обновлено в 10:30
Общество

Мэрия согласовала митинг в поддержку Голунова 23 июня

Власти Москвы согласовали с организаторами акции митинг 23 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:54
Армия и оружие

Пентагон показал «доказательства» атаки Ирана на танкеры

Обновлено вчера в 23:16
Происшествия

Российский детский лагерь проверили после «развратных игр» девятилеток

Обновлено в 09:57
Политика

Зеленский назначил нового командующего Нацгвардией Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Балана командующим Национальной гвардией страны.
Обновлено в 10:47
Футбол

Форвард «Зенита» Сердар Азмун может перейти в «Лацио»

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун привлек внимание представителей «Лацио».
Обновлено в 07:48
Происшествия

Приговор Кокорина и Мамаева отменен

Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Армия и оружие

Постпред России отреагировал на заявления США о ядерных испытаниях

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов потребовал от Вашингтона предоставить доказательства якобы проведения Россией ядерных испытаний.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца

Обновлено в 07:27
Политика

ЕС заявил о попытке вмешательства РФ в выборы

Евросоюз заявил о попытках "российских источников" повлиять на выборы в Европарламент. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:51
Транспорт

Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час

Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное