Экономика

Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров.
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Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторов

Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
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Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
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