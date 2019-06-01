Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
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с чего всё началось
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».Ведомостивчера в 17:13
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 13:48, Вашингтон
Политика
На Украине арестовали экс-главу ЦИК ДНР
Шевченковский районный суд Киева арестовал бывшего главу Центризбиркома самопровозглашённой Донецкой народной республики Романа Лягина.
Обновлено в 12:44
Гаджеты
Названы смартфоны Redmi и Xiaomi, которые первые получат Android 10
Первыми Android Q получат флагманские смартфоны Redmi и Xiaomi.
Обновлено в 10:11
Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Происшествия
Российский сноубордист застрелен в США
По информации местных СМИ, американца ждет смертная казнь или пожизненный срок. Дмитрий Кольцов был мастером спорта по сноуборду.
Обновлено в 13:33
Политика
Парламент Латвии поддержал снос памятника освободителям Риги
Cейм Латвии поддержал петицию о демонтаже памятника Освободителям в Риге. Об этом сообщается на сайте Сейма.
Обновлено в 13:10
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 07:53
Происшествия
Нашелся пропавший кот Бари Алибасова
PR-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал журналистам, что пропавший кот продюсера по кличке Чуча нашелся.
Обновлено в 12:09
Происшествия
В Ленобласти в сгоревшей Infiniti нашли труп пропавшего бизнесмена
В полукилометре от деревни Сара-лог в Лужском районе Ленинградской вечером четверга, 13 июня, около 22:30 посреди поля прохожие обнаружили сгоревший автомобиль Infiniti.
Обновлено в 12:00
Общество
Сын Бари Алибасова собрался вывезти отца за границу
Обновлено в 00:15
Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Политика
Правительство Филипа в Молдавии уйдет в отставку
Демократическая партия Молдавии сообщила, что правительство Павла Филипа, уволенное президентом Игорем Додоном, уйдет в отставку.
Обновлено в 12:44
Политика
Имена ответственных за крушение МН17 раскроют в Нидерландах
Ранее сообщалось, что в Нидерландах будут судить виновных в крушении Boeing 777 компании "Малазийские авиалинии", который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур и разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины.
Обновлено в 12:20
Экономика
Изъять у чиновников незадекларированные доходы предлагает Минюст
Минюст РФ начал разработку закона, который позволит изымать у госслужащих не только имущество, приобретенное на неподтвержденные доходы, но и обращать в доход государства средства с банковских счетов.
Обновлено в 08:39
Политика
МИД Украины отреагировал на выдачу паспортов РФ жителям Донбасса
Украинский МИД выступил с очередным заявлением по поводу выдачи жителям Донбасса российских паспортов по упрощённой схеме.
Обновлено в 12:18
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес
Орнеллу Мути приговорили к тюремному заключению после ужина с Путиным
Суд приговорил артистку к заключению еще в феврале 2015 года, но тогда Мути была приговорена к восьми месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 600 евро.
Обновлено в 03:25
Кино
Талызина сыграет мать Началовой в байопике о певице
Актриса Валентина Талызина сыграет мать Юлии Началовой в байопике о певице, которая умерла 16 марта.
Обновлено в 05:26
Интернет
В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации
В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Экономика
Путин одобрил новые пенсионные изменения
Президент России Владимир Путин одобрил запуск системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой россияне смогут делать пенсионные взносы из своего кармана.
Обновлено в 05:47
Общество
В Приморье отловщиков косаток оштрафовали на 56 миллионов рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал на 56,4 миллиона рублей компанию ООО «Океанариум ДВ».
Обновлено в 07:27
Происшествия
В Севастополе суд освободил капитана украинского судна Новицкого
Балаклавский районный суд Севастополя 14 июня оштрафовал обвиняемого в незаконном промысле рыбы у берегов Крыма капитана украинского судна ЯМК-0041 Виктора Новицкого на 550 тыс. рублей.
Обновлено в 11:00
Общество
Китайский программист создал бота для общения с девушкой
Нашлись и такие, кто уличил Ли Кайсяна во лжи, поскольку у него было время на написание бота, а на общение с девушкой - нет.
Обновлено в 12:56
Политика
Новая украинская церковь пригрозила Филарету отлучением от церкви
Бывшего главу неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарета (в миру Михаил Денисенко) могут вновь отлучить от церкви в связи с его намерением созвать поместный православный собор 20 июня.
Обновлено в 11:52
Общество
На Москву надвигается гроза с градом
"В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.
Обновлено в 03:17
Политика
Сербия приготовилась к вторжению в Косово
Сербия введет свои войска в Косово, если международное сообщество не защитит проживающих там сербов.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес
Бородина устроила в честь 10-летия дочери грандиозную вечеринку
Ведущая шоу «Дом-2» Ксения Бородина организовала грандиозную вечеринку в честь 10-летия своей старшей дочери Маруси.
Обновлено в 13:24