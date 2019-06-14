Экономика
Правительство раздало отстающим регионам министров-кураторовВедомости вчера в 17:13
Регионы со слабой экономикой получили кураторов из числа федеральных министров. Распределены регионы между членами правительства в письме премьеру Дмитрию Медведеву от его зама Виталия Мутко, на котором стоит резолюция «Согласен».
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с чего всё началось
Десятку нуждающихся в помощи регионов определило Минэкономразвития. Они заняли наихудшие позиции в рейтинге из четырех показателей: среднедушевые доходы жителей региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, безработица и инвестиции в основной капитал, сказано в письме.Ведомостивчера в 17:13
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Финансы
Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года
В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».
Обновлено в 04:08
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль
Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Петербурге из горящего приюта спасли 300 кошек и семь собак
Как сообщает пресс-служба ведомства, из здания было эвакуировано около 300 кошек и семь собак. Никто из животных не пострадал.
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Транспорт
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 км в час
Лимит скорости на российских автомагистралях может быть повышен до 130 километров в час.
Обновлено в 01:00
Происшествия
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Обновлено в 07:27
Политика
Саакашвили встал на воинский учет на Украине
Обновлено в 04:28
Технологии
«Билайн» и Mail.ru Group не поделили каналы связи
По данным оператора, деградация сервисов произошла на стороне Mail.ru Group.
Обновлено вчера в 15:30
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ФОМ: число патриотически настроенных россиян за 7 лет выросло на 9%
Более 73% россиян, опрошенных Фондом "Общественное мнение", называют себя патриотами - это на 9% больше, чем в декабре 2012 года.
Обновлено в 06:01
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Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе
Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины в Ростовской области, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.
Обновлено в 05:10
Политика
Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию
Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.
Обновлено в 05:58
Футбол
Азар: «Модрич сказал, что не отдаст мне десятый номер»
Новичок "Реала" Эден Азар рассказал о том, что полузащитник "сливочных" Лука Модрич не стал уступать ему десятый номер, который был у Азара в "Челси".
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Русская жена экс-короля Малайзии впервые показала новорожденного сына
26-летняя «Мисс Москва - 2015» Оксана Воеводина опубликовала в Instagram фото с новорожденным сыном.
Обновлено в 07:58
Происшествия
МАК опубликовал отчет о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево
Обновлено в 07:34
Политика
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине
Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес
Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной выходит замуж
Даже с матерью отношения стали ухудшаться - по словам Зарубиной, при разговоре с дочерью она чувствует от неё какую-то обиду.
Обновлено в 06:16
Политика
Партия Порошенко поднялась на второе место в парламентском рейтинге
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" поднялась на второе место в парламентском рейтинге, ее готовы поддержать 7,9% респондентов, свидетельствуют данные исследования центра "Социс", опубликованные в пятницу.
Обновлено в 06:16
Общество
Умерла старейшая жительница Великобритании
В британской деревне Бродвей, графство Вустершир, в пятницу, 7 июня, скончалась старейшая жительница страны в возрасте 112 лет.
Обновлено в 05:17
Происшествия
Россиянин убил жену и утопил ее голову в реке
Обновлено в 06:28
Политика
Иран отверг обвинения в нападении на танкеры в Оманском заливе
EADaily ранее сообщало, что США направили в Оманский залив свой эсминец для помощи танкерам, в нападении которых Вашингтон обвиняет Иран.
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Федора Добронравова исключили из списка угроз нацбезопасности Украины
Министерство культуры Украины приняло решение об исключении актера Федора Добронравова из списка лиц, представляющих угрозу национальной безопасности страны.
Обновлено в 06:10
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Российским полицейским разрешили отдыхать в Турции и Таиланде
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился расширить список стран, куда полицейским разрешено выезжать, и добавить туда Турцию и Таиланд, пишет «Коммерсантъ».
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Баскетбол
ЦСКА продлил контракт с Клайберном
Обновлено в 05:15
Наука
Дельфины обретают дружбу через общие интересы так же, как и люди
Акулий залив, внесенный в Список всемирного наследия в Западной Австралии, является домом для культовой популяции индо-тихоокеанских бутылочных дельфинов, и единственным местом, где дельфины наблюдались с использованием морских губок в качестве кормовых инструментов.
Обновлено 11 июня в 23:06
Гаджеты
Huawei отложила релиз складного смартфона Mate X
Китайская компания Huawei решила повременить с запуском складного смартфона Mate X. Производитель перенёс релиз устройства с июня на сентябрь.
Обновлено в 05:58
Происшествия
В Казани осудили неонацистов, убивших студента из Чада
Обновлено в 06:00
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный Суд Украины (КСУ) признал не соответствующим конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Общество
В Испании нашли письмо о возвращении Колумба из Америки
В пятницу, 14 июня, в испанском историческом архиве было обнаружено письмо, повествующее о путешествии мореплавателя Христофора Колумба.
Обновлено в 05:17