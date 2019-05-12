Экономика
Правительство расширит список подлежащих маркировке товаровВести.Финанс вчера в 03:20
Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева. Распоряжение подписано на прошлой неделе.
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«Ведомости» узнали о планах правительства расширить список товаров для маркировки
Известиявчера в 07:48
Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть увеличен вдвое
Эхо Москвывчера в 02:02
Каждому товару свою метку. Сможет ли маркировка продукции очистить рынок от контрабанды
Телеканал 360°вчера в 07:03
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США призвали Турцию отложить покупку С-400
Как отмечается, США призвали Турцию отложить покупку С-400 до 2020 года.
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Глава Минкавказа назвал причину роста долгов за газ и свет в регионе
Глава Минкавказа России Сергей Чеботарев назвал теневой бизнес на Северном Кавказе одной из главных причин появления задолженности за газ и электроэнергию.
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Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна
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КНДР обвинила США в нарушении договоренностей в связи с арестом судна
Северная Корея обвинила Вашингтон в полном игнорировании договоренностей двух стран о построении "новых отношений", после того как США задержали северокорейское судно по подозрению в нарушении санкций против Пхеньяна.
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National Interest предложил России и США поделить мир между собой
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
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В отношении сотрудников московского интернет-магазина было возбуждено уголовное дело после того, как они приобрели у индийской фармацевтической компании партии таблеток для борьбы с курением.
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Бритни Спирс заявила о насильном удержании в психбольнице
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Общество
В центре Екатеринбурга началось строительство собора святой Екатерины
Строители начали работы на месте возведения собора святой Екатерины в центре Екатеринбурга.
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Кокорина и Мамаева могут отправить в Ярославль
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Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
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СМИ узнали о возможной продаже Utair доли в аэропорту Сургута
Авиакомпания Utair может продать доли в аэропорту Сургута и хендлинговой UTG, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 19:19
Авто
В УАЗ обещают, что новый «Патриот» будет только лучше
УАЗ пообещал, что новый «Патриот» будет только лучше.
Обновлено в 01:04
Транспорт
В ЦОДД назвали причину появления очагов аварийности в Москве
Появление очагов аварийности в Москве появляется из-за превышения скорости, считают в ведомстве.
Обновлено в 00:33
Транспорт
Названы самые частые ошибки сдающих экзамен на права в России
В пресс-службе Министерства внутренних дел России рассказали RT, какие ошибки чаще всего допускаются во время сдачи экзамена на водительские права на «площадке» и в «городе» .
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Бэйла может арендовать «Тоттенхэм»
Обновлено в 01:09
Происшествия
Рейс SSJ 100 из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили
Самолет Sukhoi Superjet 100 рейсом из Новосибирска в Ростов-на-Дону отменили из-за неисправности. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
Обновлено вчера в 16:53
Здоровье
Названа главная причина детского ожирения
Ученые анализировали данные здоровья детей, проживающих в странах Европы, и выявляли главные причины распространения ожирения среди детского населения.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Новые правила получения детских пособий вступили в силу
Закон, корректирующий правила оформления пособий на первого и второго ребёнка, вступил в силу 12 мая.
Обновлено 12 мая в 05:53
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В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено вчера в 14:28
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Гаджеты
«Ростелеком» выбрал трех поставщиков смартфонов на «Авроре»
ПАО "Ростелеком" выбрало трех поставщиков программно-аппаратных комплексов (ПАК) для проекта "Доверенная мобильная среда".
Обновлено в 00:33
Армия и оружие
ВДВ России получили 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1»
Холдинговая компания «Росэлектроника» поставила 12 пунктов разведки и управления огнем «Реостат-1» в Воздушно-десантные войска РФ (ВДВ).
Обновлено в 01:04
Музыка
В Тель-Авиве официально стартовало «Евровидение-2019»
В Тель-Авиве официально стартовал международный песенный конкурс "Евровидение-2019", сообщается на официальном сайте.
Обновлено вчера в 01:16
Происшествия
Суд вынес приговор бывшему главному налоговику Тюменской области
Экс-глава УФНС по Тюменской области Тамара Зыкова получила за превышение должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) штраф в 50 тысяч рублей.
Обновлено в 00:23
Происшествия
Подозреваемые по делу о загрязнении «Дружбы» обжаловали арест
Четверо подозреваемых, арестованных по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», обжаловали свой арест.
Обновлено вчера в 06:51
Авто
Цены на флагманский кроссовер Nissan Murano в России стали ниже
Максимальное снижение рекомендованной розничной цены Nissan Murano (на 456 тыс. рублей) коснулось автомобиля с гибридной силовой установкой – в результате разница в цене между бензиновой и гибридной версиями с двигателями 3,5 V6 и 2,5 HEV в аналогичных комплектациях составила всего 40 тыс. рублей.
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