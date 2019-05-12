Правительство расширило список товаров для маркировкиТАСС 09:20

Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары. Это следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Происшествия В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.

Политика Савченко оценила ситуацию вокруг выдачи паспортов России в Донбассе Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ситуация вокруг упрощённого предоставления российского гражданства жителям Донбасса стала следствием «недоработки» украинских властей.

Футбол Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.

Наука Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.

Авто Новый Nissan X-Trail может лишиться атмосферных двигателей По информации местных СМИ, модель может полностью лишиться атмосферных двигателей объемом 2,0 и 2,5 литра, на смену которым может прийти современный 1,5-литровый турбированный агрегат серии MR15DDT, с разной степенью форсировки — от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.

Политика Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.

Политика Трамп заявил о планах встретиться с Путиным Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне.

Происшествия В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.

Шоу-бизнес Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.

Общество Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.

Происшествия В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.

Кино Ушла из жизни голливудская звезда Дорис Дэй В возрасте 97 лет скончалась знаменитая актриса и певица Дорис Дэй. Как сообщает Би-би-си, она умерла в кругу близких и родных.

Здоровье Более 1,7 млн россиян поставили прививки против клещевого энцефалита Более 1,7 млн россиян в этом году поставили прививки против клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Происшествия В Казани вооружённый школьник взял в заложники одноклассников Сегодня, 13 мая, в Казани 17-летний школьник взял в заложники одноклассников – учеников 10-го класса городской гимназии №7. МВД по Республике Татарстан сообщает, что школьник явился в класс, вооружённый кухонным ножом и пневматическим пистолетом.

Авто Российский авторынок в апреле показал снижение На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).

Политика Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».

Армия и оружие Страны ЕС призвали к перемирию в Ливии Страны ЕС призвали в понедельник все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие и взаимодействовать с ООН для полного прекращения боевых действий, говорится в одобренном на Совете по иностранным делам заявлении.

Хоккей Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель» Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.