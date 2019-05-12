Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировкиТАСС 09:20
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары. Это следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Журналистка Wonderzine Маргарита Вирова умерла утром 13 мая в Боткинской больнице после того, как ночью выпала из окна своей квартиры на восьмом этаже.
Обновлено в 14:28
Политика
Савченко оценила ситуацию вокруг выдачи паспортов России в Донбассе
Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что ситуация вокруг упрощённого предоставления российского гражданства жителям Донбасса стала следствием «недоработки» украинских властей.
Обновлено в 16:08
Происшествия
Вылетевший в Самару SSJ 100 вернулся в Шереметьево
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
Мамаева и Кокорина могут отправить в колонию в Ярославль
Если Мамаева и Кокорина отправят в Ярославль, то, вероятнее всего, местом их заключения станет ИК №1. Туда обычно направляют заключенных, впервые оказавшихся за решеткой.
Обновлено в 10:28
Наука
Умер один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич
Создатель первой в России спутниковой геодезической аппаратуры, один из создателей ГЛОНАСС Борис Шебшаевич умер в понедельник.
Обновлено в 15:22
Авто
Новый Nissan X-Trail может лишиться атмосферных двигателей
По информации местных СМИ, модель может полностью лишиться атмосферных двигателей объемом 2,0 и 2,5 литра, на смену которым может прийти современный 1,5-литровый турбированный агрегат серии MR15DDT, с разной степенью форсировки — от 170 до 190 л.с. в зависимости от исполнения.
Обновлено в 13:05
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Политика
Трамп заявил о планах встретиться с Путиным
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении встретиться с Владимиром Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином в рамках "Большой двадцатки" в Японии в июне.
Обновлено в 14:54
Происшествия
В столице Судана более десяти человек пострадали в результате стрельбы
Более десяти человек получили огнестрельные ранения на площади Хартума, на которой последние месяцы не стихают антиправительственные акции протеста, сообщает телеканал Sky News Arabia.
Обновлено в 17:07
Шоу-бизнес
Фигурист Лазукин опубликовал откровенное фото Туктамышевой
Российский фигурист Андрей Лазукин, который встречается с чемпионкой мира и Европы 2015 года Елизаветой Туктамышевой, опубликовал откровенное фото своей спутницы.
Обновлено в 06:14
Общество
Губернатор назвал россиянку шизоидной дурой и заявил о взломе
Губернатор Смоленской области Алексей Островский на своей странице в Facebook назвал шизоидной дурой местную жительницу Анну Азаренкову, которая раскритиковала его за пост с поздравлением на День Победы, пишет региональный портал Keytown.me.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В самолет Ангелы Меркель врезался автомобиль
В аэропорту Дортмунда в самолет Bombardier Global 5000, на котором обычно летает канцлер Германии Ангела Меркель, врезался автомобиль.
Обновлено в 16:53
Кино
Ушла из жизни голливудская звезда Дорис Дэй
В возрасте 97 лет скончалась знаменитая актриса и певица Дорис Дэй. Как сообщает Би-би-си, она умерла в кругу близких и родных.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Более 1,7 млн россиян поставили прививки против клещевого энцефалита
Более 1,7 млн россиян в этом году поставили прививки против клещевого энцефалита, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Обновлено в 01:36
Происшествия
В Казани вооружённый школьник взял в заложники одноклассников
Сегодня, 13 мая, в Казани 17-летний школьник взял в заложники одноклассников – учеников 10-го класса городской гимназии №7. МВД по Республике Татарстан сообщает, что школьник явился в класс, вооружённый кухонным ножом и пневматическим пистолетом.
Обновлено в 06:28
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика
Савченко прокомментировала хищения в оборонной сфере на Украине
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, комментируя хищения в оборонной сфере Украины, заявила, что президент страны Петр Порошенко одел украинских солдат, но при этом украл «танки, корабли, авиацию».
Обновлено в 15:54
Политика
Зеленский записал «послание мира Донбассу»
Обновлено в 10:30
Спорт
Медведева описала Загитову и Туктамышеву одним словом
Обновлено в 09:03
Армия и оружие
Страны ЕС призвали к перемирию в Ливии
Страны ЕС призвали в понедельник все стороны конфликта в Ливии незамедлительно обеспечить перемирие и взаимодействовать с ООН для полного прекращения боевых действий, говорится в одобренном на Совете по иностранным делам заявлении.
Обновлено в 11:52
Наука
Обнаружены новые следы загрязнения воздуха древними римлянами
Обновлено в 02:28
Хоккей
Панарин о сборной России: «Многие писали, что я чуть ли не предатель»
Нападающий Артемий Панарин высказался о ситуации со сборной России и ЧМ-2019. Форвард не был вызван в состав команды.
Обновлено в 17:25
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Пернатые испортили американские F-35B и F-16
Обновлено в 03:58
Хоккей
Сборная России победила Чехию на чемпионате мира по хоккею
Обновлено в 12:30