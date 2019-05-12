Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировкиТАСС 09:20
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары. Это следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
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Армия и оружие
Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России
Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие
При обстреле боевиками сирийского города погибли дети
Боевики два дня обстреливают системами залпового огня сирийские города, среди погибших и раненых числятся дети, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 14:05
Происшествия
Два самолета столкнулись на Аляске
Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено в 21:15
Футбол
Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА
Обновлено в 13:11
Политика
Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов
Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Экономика
Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в Москве
В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей.
Обновлено в 05:32
Политика
Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере
Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия
В Казани вооруженный школьник взял в заложники целый класс
В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.
Обновлено в 05:22
Политика
Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился
Обновлено в 17:07
Финансы
ЦБ КНР резко ослабил курс юаня к доллару
Центробанк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:55
Экономика
Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем
В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика
Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США
Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Авто
В преддверии 1 июля продавцы СБТКС резко взвинтили цены
Продавцы свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС) на 100% повысили цены на свои бумаги.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес
Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой
Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Политика
Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России
Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 20:11
Экономика
Биткоин за неделю подорожал на треть
Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10
Авто
Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля
Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Общество
Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг
Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Музыка
Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира
Обновлено в 10:48
Здоровье
Не знавшая о беременности женщина внезапно родила
В английском городе Блэкпул, женщина узнала о том, что беременна, лишь во время родов.
Обновлено в 21:57
Музыка
Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи
«Евровидение» в следующем году следует провести в курортном Сочи, считает Сергей Лазарев.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие
Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года
Обновлено в 20:32
Политика
В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»
Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Авто
Российский авторынок в апреле показал снижение
На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика
В МИДе оценили перспективы восстановления отношений России и Украины
По словам дипломата, Москва настроена на нормализацию отношений с Киевом в полном объеме.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес
В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой
7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Политика
В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22
Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Происшествия
В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова
Обновлено в 14:28