Экономика

Правительство расширило список товаров для маркировкиТАСС 09:20

Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары. Это следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Правительство расширило список товаров для маркировки

ТАСС09:20

«Ведомости» узнали о планах правительства расширить список товаров для маркировки

Известия07:48

Каждому товару свою метку. Сможет ли маркировка продукции очистить рынок от контрабанды

Телеканал 360°07:03

Медведев доверил фирме российских олигархов маркировку товаров. Цены могут вырасти

URA.Ru02:49

Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть увеличен вдвое

Эхо Москвы02:02

Список подлежащих маркировке товаров в России увеличат вдвое

Snob.ruвчера в 21:37

Список товаров, подлежащих маркировке, увеличится почти вдвое

Ведомостивчера в 17:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 22:15, Ашберн
Армия и оружие

Украинские военные корабли вошли в территориальные воды России

Украинским военным кораблям удалось войти в территориальные воды России.
Обновлено в 12:42
Армия и оружие

При обстреле боевиками сирийского города погибли дети

Боевики два дня обстреливают системами залпового огня сирийские города, среди погибших и раненых числятся дети, сообщил руководитель российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин.
Обновлено в 14:05
Происшествия

Два самолета столкнулись на Аляске

Шесть человек пропали без вести, 10 получили ранения в результате крушения двух гидросамолетов недалеко от города Кетчикан (штат Аляска), сообщает Associated Press .
Обновлено в 21:15
Футбол

Дзюба признан лучшим игроком матча с ЦСКА

Обновлено в 13:11
Политика

Стали известны регионы с максимальным запросом на смену губернаторов

Закрытые социсследования, проведенные в марте для администрации президента РФ, показали регионы с наибольшим запросом на смену губернаторов, сообщает РБК со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
Обновлено в 02:10
Экономика

Рост средней зарплаты до 135 тысяч рублей спрогнозировали в Москве

В течение пяти–шести лет средняя зарплата в Москве вырастет до 120–135 тысяч рублей.
Обновлено в 05:32
Политика

Соловьев выгнал из студии украинского эксперта за слова о Бандере

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Казани вооруженный школьник взял в заложники целый класс

В Казани подросток пришел в школу с пистолетом и взял в заложники целый класс.
Обновлено в 05:22
Происшествия

Главный свидетель по делу Кокорина и Мамаева выпала из окна

Обновлено в 16:20
Политика

Дед погибшей девочки из ЛНР: народ окончательно разъединился

Обновлено в 17:07
Финансы

ЦБ КНР резко ослабил курс юаня к доллару

Центробанк Китая на фоне нового взаимного повышения пошлин с США ослабил курс юаня к доллару. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:55
Экономика

Рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем

В США произошло внезапное падение ключевых биржевых индексов после заявления КНР о введении ответных пошли против около 5 тыс. американских товаров.
Обновлено в 11:15
Политика

Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США

Российский сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике, автор аналитической программы «Постскриптум» Алексей Пушков высмеял предложение сдать Севастополь в аренду США.
Обновлено в 13:19
Авто

В преддверии 1 июля продавцы СБТКС резко взвинтили цены

Продавцы свидетельств о безопасности колёсных транспортных средств (СБКТС) на 100% повысили цены на свои бумаги.
Обновлено в 21:13
Шоу-бизнес

Галкин рассказал историю знакомства с Пугачевой

Шоумен Максим Галкин рассказал о том, как познакомился со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 13:18
Политика

Климкин выдвинул ультиматум Евросоюзу из-за санкций против России

Киев перестанет соблюдать минские соглашения, если Европейский союз ослабит санкции против Москвы, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Обновлено в 20:11
Экономика

Биткоин за неделю подорожал на треть

Стоимость самой популярной криптовалюты - биткоина – во вторник впервые с июля 2018 года превысила психологическую отметку в 8 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 18:10
Авто

Назван топ-10 самых популярных кроссоверов в России по итогам апреля

Как сообщает аналитическое агентство «АВТОСТАТ», само популярной моделью в сегменте SUV на российском рынке по итогам апреля остался компактный кроссовер Hyundai Creta.
Обновлено в 10:02
Общество

Минтранс обсуждает продажу льготных авиабилетов через портал госуслуг

Минтранс совместно с авиакомпаниями прорабатывает возможность создания системы для продажи льготных авиабилетов на субсидируемые маршруты через портал госуслуг.
Обновлено в 18:37
Музыка

Шнуров прокомментировал итоги шоу «Голос. Дети»

Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс.
Обновлено в 10:06
Политика

Зеленский обратился к Донбассу с посланием мира

Обновлено в 10:48
Здоровье

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила

В английском городе Блэкпул, женщина узнала о том, что беременна, лишь во время родов.
Обновлено в 21:57
Музыка

Сергей Лазарев намерен привезти «Евровидение-2020» в Сочи

«Евровидение» в следующем году следует провести в курортном Сочи, считает Сергей Лазарев.
Обновлено в 22:00
Армия и оружие

Источник: вторая подлодка - носитель «Посейдонов» будет спущена на воду весной 2020 года

Обновлено в 20:32
Политика

В сенате США подготовили законопроект против «Северного потока — 2»

Сенат США может принять законопроект, предусматривающий наложение санкций на компании, участвующие в прокладке российских морских трубопроводов, в первую очередь "Северного потока-2", сообщает журнал Foreign Policy со ссылкой на копию предварительного варианта законопроекта.
Обновлено в 20:38
Авто

Российский авторынок в апреле показал снижение

На первом месте по объёму продаж в апреле находится «АвтоВАЗ», который реализовал 32 тыс. 316 автомобилей (+5%).
Обновлено в 06:59
Политика

В МИДе оценили перспективы восстановления отношений России и Украины

По словам дипломата, Москва настроена на нормализацию отношений с Киевом в полном объеме.
Обновлено в 15:00
Шоу-бизнес

В СМИ попала информация о рождении двойни у Алины Кабаевой

7 мая Алина Кабаева родила двойню в центре акушерства и гинекологии, сообщает Ура.ру. Известная гимнастка якобы родила сразу двух мальчиков.
Обновлено в 07:05
Политика

В Казани Путину показали модернизированные Ту-160 и Ту-22

Президенту России Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Обновлено в 10:44
Происшествия

В Москве погибла журналистка Маргарита Вирова

Обновлено в 14:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное