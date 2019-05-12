Экономика
Правительство расширило список товаров для маркировкиТАСС вчера в 09:20
Правительство расширило список товаров, подлежащих маркировке, в том числе в него попали бакалея, готовая продукция из рыбы, мяса, детское питание, косметика и другие товары. Это следует из распоряжения правительства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Читать в источнике
Оценить21
Подробнее о событии
Показать все источники
Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, может быть увеличен вдвое
Эхо Москвывчера в 02:02
Каждому товару свою метку. Сможет ли маркировка продукции очистить рынок от контрабанды
Телеканал 360°вчера в 07:03
«Ведомости» узнали о планах правительства расширить список товаров для маркировки
Известиявчера в 07:48
Автоматически обработано 7340 источников, обновлено в 07:22, Ашберн
Экономика
Апелляция подтвердила взыскание 6,3 млрд рублей в пользу ПСБ
Сегодня, 14 мая 2019 года, Девятый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу ООО «ПСН Проперти Менеджмент», подтвердив законность взыскания с него 6,34 млрд рублей в пользу ПАО «Промсвязьбанк» (ПСБ).
Обновлено в 07:15
Общество
Билеты в поезда для младенцев начали выдавать по новым правилам
С 19 апреля на железных дорогах России начали действовать невозвратные билеты.
Обновлено в 00:55
Культура
Радиостанция «Говорит Москва» закрыла шоу Сергея Доренко
Радиостанция "Говорит Москва" снимает с эфира утреннее шоу "Подъём" автором и бессменным ведущим которой был Сергей Доренко, умерший на 60-м году жизни.
Обновлено вчера в 15:25
Кино
Предфинальную серию «Игры престолов» показали в московском метро
Показ предфинальной серии "Игры престолов" состоялся в московском метро на станции "Деловой центр".
Обновлено вчера в 15:24
Общество
Преподаватель музыки в Южно-Сахалинске назвала ученицу дурой
В Южно-Сахалинске учительница музыки оскорбила ученицу из-за того, что она не выучила заданную песню.
Обновлено в 06:35
Футбол
В Сети появилось аудио с критикой Глушаковым действий Карреры
В сети появилась аудиозапись с предполагаемым голосом Дениса Глушакова, где он критикует бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреру, уволенного из клуба в октябре прошлого года.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Звезда «Мажора» уснул в машине соседки
Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный уснул в машине соседки, передает "Лента.ру" со ссылкой на видео, которое сняла очевидица.
Обновлено в 04:53
Наука
В Сибири обнаружено одеяние жреца бронзового века
В Сибири, а точнее на территории Новосибирска, ученым-археологам удалось найти захоронение, которое относится к бронзовому веку.
Обновлено вчера в 02:12
Хоккей
Василевский побил рекорд Бобровского по шатаутам
Шатаут во время матча стал для вратаря российской сборной Андрея Василевского пятым в 13 матчах в составе команды.
Обновлено в 06:57
Политика
Рада отложила вопрос об инаугурации Зеленского
Комитет Верховной рады Украины по вопросам регламента перенес заседание по дате инаугурации новоизбранного президента Зеленского на 15 мая.
Обновлено в 04:13
Авто
В ГД внесут законопроект об отмене двух коэффициентов в ОСАГО
Предусматривающий изменение формулы расчета стоимости полиса ОСАГО законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
Обновлено в 00:43
Политика
В Кремле призвали не строить теорий заговора по графику Путина
Сегодня президент Владимир Путин посетит летно-испытательный центр в Ахтубинске, где посмотрит новейшее оружие, в том числе перспективный ракетный комплекс "Кинжал".
Обновлено в 06:43
Шоу-бизнес
Результаты шоу Первого канала «Голос. Дети» подтвердились
Обновлено в 05:54
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало дефляцию в связи с урожаем
В августе цены пойдут на спад из-за урожая. Об этом сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.
Обновлено вчера в 18:11
Армия и оружие
Армейские беспилотники следят за лесными пожарами в Сибири
В мониторинге лесных пожаров военнослужащие задействуют расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Элерон-3", "Застава".
Обновлено в 05:58
Политика
В Саудовской Аравии заявили об атаке беспилотников на нефтепровод
Министр нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что утром во вторник, 14 мая, на главный нефтепровод страны была совершена атака, в том числе с применением беспилотников.
Обновлено в 07:17
Политика
В команде Зеленского заявили о 99-процентной отставке Климкина
После прихода к власти на Украине команды избранного президента Владимира Зеленского министр иностранных дел страны Павел Климкин с вероятностью 99% не останется на своем посту.
Обновлено вчера в 20:25
Экономика
Россияне начали получать доплаты к пенсиям
Если речь идет о страховых пенсиях по старости, то люди получают в мае перерасчет сразу за пять месяцев, начиная с января.
Обновлено вчера в 22:00
Политика
Порошенко наградил орденом возможного коррупционера
Президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о награждении орденом Ярослава Мудрого V степени генерального директора акционерного общества «Днепропетровский стрелочный завод» Сергея Тараненко, сообщил 14 мая телеканал 112.ua.
Обновлено в 04:21
Происшествия
В Ростовской области трое мужчин погибли при чистке выгребной ямы
По данным регионального Следкома, мужчина чистил выгребную яму в своём домовладении. Из-за нехватки кислорода он потерял сознание.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Размер назначенной пенсии приятно удивил певицу Лолиту
Певица Лолита Милявская рассказала своим поклонникам, что была приятно удивлена размером назначенной ей пенсии.
Обновлено вчера в 16:49
Футбол
Назван расширенный состав сборной России на матчи отбора к Евро-2020
Главный тренер национальной команды России Станислав Черчесов огласил список из 37 футболистов, которые будут готовиться к ближайшим матчам отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).
Обновлено в 06:58
Происшествия
В Сети появилось полное видео страшной посадки SSJ-100 в Шереметьево
В Сети появилось полное видео посадки самолета SSJ-100, который 5-го мая загорелся в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Lenovo показала первый в мире ноутбук с гибким экраном
Компания Lenovo объявила о выпуске своего первого в мире складной ноутбук.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Сброс самой мощной бомбы из арсенала Су-34 показали на видео
В Сети появилось видео применения фронтовым бомбардировщиком Су-34 ВКС России самой мощной корректируемой бомбы из своего арсенала - полуторатонной КАБ-1500ПР с лазерным наведением.
Обновлено в 03:28