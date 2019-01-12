Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка».

Космос Космос Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р» Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.

Происшествия Происшествия При взрыве в Париже погибли четыре человека В результате взрыва в булочной в центре Парижа погибли четыре человека, из них двое — пожарные, сообщает AP со ссылкой на МВД.

Происшествия Происшествия Мощный взрыв произошел в центре Парижа "Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв", - отмечается на странице полиции в твиттере.

Происшествия Происшествия Врачам удалось сохранить ногу младенцу из Магнитогорска

Происшествия Происшествия Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара» Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.

Космос Космос SpaceX готовит масштабные сокращения Американская компания SpaceX проведет масштабные сокращения. Об этом сообщает The Los Angeles Times со ссылкой на источник.

Происшествия Происшествия Ликвидированные в Дагестане боевики вербовали молодежь в ИГ

Экономика Экономика «Руспродсоюз» предрек скорый рост цен на продукты на 8% Грядущий рост цен на продукты Востриков связал в первую очередь с повышением НДС, ставка которого с 1 января 2019 года выросла с 18% до 20%.

Спорт Спорт Виттоцци вслед за спринтом выиграла гонку преследования в Оберхофе Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци одержала победу в гонке преследования на 10 километров на четвертом этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе.

Хоккей Хоккей Российские хоккеистки проиграли канадкам в полуфинале молодежного ЧМ

Здоровье Здоровье Ученые назвали семь основных симптомов рака Исследователи из лондонского онкологического центра Макмиллан перечислили несколько симптомов, наличие которых является поводом для того, чтобы срочно обратиться к врачу.

Происшествия Происшествия Минстрой объяснил разделение дома в Магнитогорске на два здания Особенности конструкции частично обрушившегося многоэтажного жилого дома в Магнитогорске позволяют после сноса поврежденных подъездов разделить его на два самостоятельных здания, рассказал замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков.

Политика Политика Анатолия Лукьянова похоронили на Троекуровском кладбище

Футбол Футбол Мамаев в новогодние праздники посетил храм на территории «Бутырки» Футболист Павел Мамаев в новогодние праздники посетил храм в честь иконы Покрова, расположенный на территории Бутырской тюрьмы, сообщил его адвокат Игорь Бушманов РИА Новости.

Общество Общество Названы вакансии с самыми высокими зарплатами Российская компания HeadHunter составила рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, размещенных в январе 2019 года.

Происшествия Происшествия Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.

Происшествия Происшествия Газовые баллоны взорвались на крыше девятиэтажки в Крыму Взрыв двух газовых баллонов произошел на крыше жилого девятиэтажного дома в городе Щелкино в Крыму, пострадавших нет.

Армия и оружие Армия и оружие Украина закупит турецкие ударные беспилотники

Происшествия Происшествия В Ленинградской области три человека погибли в ДТП Двое детей и один взрослый погибли, еще четверо пострадали при столкновении двух легковых автомашин с последующим пожаром на федеральной автодороге в Волосовском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Гаджеты Гаджеты Новый iPhone получит самый быстрый в мире Wi-Fi

Политика Политика Продлен срок следствия по делу арестованных украинских моряков До 25 мая продлен срок предварительного следствия по уголовному делу в отношении арестованных после инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Политика Политика Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница разозлила соцсети Пользователи интернета раскритиковали временно исполняющую обязанности замглавы Владимирской области Марину Чекунову за ее высказывания в разговоре с врачами больницы в Струнино.

Политика Политика В Европе поддержали снятие санкций с «Русала» и En+ Европейские дипломаты поддержали намерение США о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.

Политика Политика Япония возглавила список самых умных стран мира Япония заняла первое место в рейтинге самых умных стран мира, составленном британским порталом Vouchercloud.

Культура Культура Российский сериал про андроидов продали Netflix за рекордную сумму Американская компания получила право эксклюзивного показа сериала под брендом Netflix Original на всех территориях, кроме России и Китая.

Спорт Спорт Фаткулина стала второй на 500 м на ЧЕ по спринтерскому многоборью

Спорт Спорт СМИ узнали о планах биатлониста Шипулина баллотироваться в Госдуму