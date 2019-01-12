Экономика
Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округе
Правительство расширило границы ТОР в Чукотском автономном округеREGNUM01:57
Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «Беринговский» в Чукотском автономном округе и её переименовании в ТОР «Чукотка».
REGNUM01:57
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Происшествия
В центре Парижа произошел взрыв
Обновлено в 03:39
Космос
Российские ученые потеряли связь с космическим телескопом «Спектр-Р»
Единственный российский космический телескоп "Спектр-Р" не принимает команды с Земли.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Почти 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Иркутской области
В Иркутской области 29 грузовых вагонов с углем сошли с рельсов, никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС 12 января.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
На МКАД грузовик протаранил около десяти машин
Около десяти автомобилей повреждены грузовиком в результате ДТП на МКАД в Москве, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе столичного главка ГИБДД.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Экипаж «КамАЗ-мастер» дисквалифицирован с ралли «Дакар»
«К большому сожалению, решение организаторов ралли по данному случаю оказалось чрезвычайно жестким: экипаж Каргинова дисквалифицирован с гонки», — сказали в пресс-службе российской команды.
Обновлено в 03:11
Политика
Рекорд приостановки работы правительства побит в США
Как ранее сообщало ИА REGNUM, частичная приостановка работы правительства США началась 22 декабря 2018 года.
Обновлено в 01:10
Здоровье
Медики назвали основные симптомы рака
Обновлено в 02:25
Космос
SpaceX готовит масштабные сокращения
SpaceX планирует вложить привлекаемые средства в развитие сервиса спутникового интернета - Starlink, который предполагает эксплуатацию для этих целей на начальном этапе более 4 тыс. спутников на низкой околоземной орбите, однако в SpaceX ожидают, что со временем число спутников превысит 11 тыс. Согласно оценкам отраслевых экспертов, компании потребуется привлечь для этого более $10 млрд капитала.
Обновлено в 01:38
Политика
Немецкий союз журналистов призвал не выдавать лицензию RT
«Немецкий союз журналистов призывает региональные органы надзора за деятельностью СМИ не выдавать телеканалу Russia Today лицензию на вещание для сайта RT Deutsch», — указывается в сообщении.
Обновлено вчера в 08:01
Хоккей
Малкин признан первой звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:49
Происшествия
Трюдо прокомментировал наезд автобуса на остановку в Оттаве
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил соболезнования семьям погибших и пострадавшим в результате наезда двухэтажного автобуса на остановку в Оттаве.
Обновлено вчера в 20:15
Спорт
Часть пятого этапа ралли «Дакар» отменена из-за тумана
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия
Российский гражданин, пропавший в Эквадоре восемь лет назад, найден
Российский гражданин, который уже восемь лет считался пропавшим без вести, был неожиданно найден в столице Эквадора — городе Кито.
Обновлено в 00:25
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили ракетные атаки Израиля
Обновлено вчера в 20:06
Кино
Серебренников получил премию «Белый слон» как лучший режиссёр
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
В жилом доме в Якутске произошел пожар
Один человек погиб при пожаре в многоквартирном доме в Якутске, сообщает пресс-служба ГУМЧС РФ по Якутии.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Минстрое обосновали разделение дома в Магнитогорске на два здания
Планируется, что после демонтажа дом будет разделен на два самостоятельно стоящих здания.
Обновлено вчера в 22:23
Спорт
Фуркад отказался уважать Логинова за «позорную» победу
Обновлено вчера в 10:42
Единоборства
Макгрегор: Хабиб в каждом раунде жаловался судье
Ранее боец UFC британец Даррен Тилл заявил о желании провести поединок против Макгрегора.
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Украина купит турецкие ударные беспилотники
Украинский президент Петр Порошенко объявил о подписании соглашения о закупке для нужд украинской армии турецких ударных дронов Bayraktar TB2.
Обновлено в 03:40
Технологии
Личные видео клиентов отсматривались вручную сотрудниками Amazon
По информайии издания, у научно-исследовательской группы украинских программистов с 2016 года был практически неограниченный доступ к видеофайлам, содержащимся в облачном хранилище Amazon S3, снятые устройствами, принадлежащими компании Ring, входящей в Amazon и занимающейся выпуском устройств, выполняющих функцию умного звонка и наружной камеры наблюдения.
Обновлено в 02:57
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено вчера в 11:28
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
"Около 09:50 мск на трассе А-108 между деревнями Пружицы и Корчаны в Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого три человека, включая двух детей, погибли и четверо получили травмы", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:54
Политика
Парламент Македонии одобрил переименование страны в Северную Македонию
Главы МИД Македонии и Греции 17 июня во время торжественной церемонии на берегу озера Преспа, по которому проходит граница между двумя странами, подписали соглашение о новом официальном наименовании бывшей югославской республики.
Обновлено вчера в 13:10
Политика
FT: Иванка Трамп может возглавить Всемирный банк
Дочь президента США Дональда Трампа Иванка может стать президентом Всемирного банка.
Обновлено в 02:49
Экономика
The Economist посчитал рубль самой недооцененной валютой
Журнал The Economist счел российскую валюту самой недооцененной в мире.
Обновлено вчера в 01:38
Космос
SpaceX запустила ракету Falcon 9 с серией спутников Iridium Next
Американская компания SpaceX осуществила успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с серией из десяти телекоммуникационных спутников Iridium NEXT, сообщатеся 11 января на официальном сайте компании.
Обновлено вчера в 11:09
Происшествия
В Приамурье врачи не смогли спасти «ожившую» в морге пенсионерку
Медики Белогорской больницы Приамурья пытались два часа реанимировать пенсионерку, которая неожиданно начала подавать признаки жизни в морге, куда ее доставили после семейного застолья, сообщили журналистам в минздраве региона.
Обновлено в 03:26
Энергетика
Александр Новак предупредил о росте цен на бензин в пределах инфляции
Рост розничных цен на бензин в России в 2019 году ожидается в пределах инфляции, сообщил министр энергетики России Александр Новак.
Обновлено вчера в 15:52
Политика
NYT: ФБР тайно начало расследование связи Трампа с Россией
Федеральное бюро расследований(ФБР) тайно начало расследование связи президента США Дональда Трампа с Россией в 2017 году.
Обновлено в 00:55