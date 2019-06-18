Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензинГазета.Ru вчера в 14:51

Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru". Отмечается, что оптовая цена формируется торгами на бирже.

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Экономика Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.

Общество На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Общество Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".

Армия и оружие Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.

Происшествия Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.

Происшествия В Кемерово приземлился самолет НАТО В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.

Политика Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).

Экономика Кудрин назвал сверхострую проблему России Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Армия и оружие Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.

Наука Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.

Политика В Крыму предложили свой вариант начала разговора Путина и Зеленского Ранее Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма.

Авто Новый Geely Atlas для России заметили на тестах Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.

Происшествия В Лондоне убили россиянина Глеба Стального Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.

Политика Волкер заявил о неготовности России решить конфликт в Донбассе Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты (сената) американского конгресса, заявил о желании провести встречу с российскими властями.

Экономика В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.

Наука Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.

Происшествия Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.

Общество ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.

Общество В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост "Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.

Шоу-бизнес Вадим Галыгин в третий раз стал отцом Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.

Шоу-бизнес Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду Надежда Пескова, четырехлетняя дочь фигуристки Татьяны Навки, делает большие успехи на льду, сообщает "Советский спорт".