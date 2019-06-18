Энергетика

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензинГазета.Ru вчера в 14:51

Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru". Отмечается, что оптовая цена формируется торгами на бирже.
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В правительстве объяснили рост цен на бензин на 17,5%

Коммерсантъвчера в 15:56

Правительство разъяснило ситуацию с ценами на бензин

РИА Новостивчера в 15:44

Правительство объяснило сообщения о росте оптовых цен на бензин

Lenta.ruвчера в 14:57

В правительстве назвали закономерным скачок цен на бензин в мае

Интерфаксвчера в 15:01

Правительство нашло «противоречивые трактовки» данных о ценах на бензин

РБКвчера в 15:19

Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензин

Газета.Ruвчера в 14:51

Правительство объяснило данные Росстата о росте цен на бензин в мае

ТАССвчера в 14:45
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 01:03, Вашингтон
Экономика

Еврокомиссия объявила об адаптации экономики ЕС к контрсанкциям России

Согласно выводам Еврокомиссии, санкции ЕС против России (и ответное эмбарго со стороны России на импорт продовольствия из Европы) оказали сдержанное влияние на европейскую экономику, а производители продуктов в Европе адаптировались и нашли альтернативные рынки сбыта.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

На Западе восхитились красотой россиянок на балу в Крыму

Читатели британской газеты Daily Mail восхитились красотой русских женщин в комментариях к статье о шестом ежегодном Большом балу офицеров, который был посвящен Дню России, Дню города-героя Севастополя и 220-летию со дня рождения Александра Пушкина.
Обновлено вчера в 12:03
Общество

Алибасов дал Малахову первое интервью после отравления

Российский продюсер Бари Алибасов дал интервью Андрею Малахову, фрагмент программы показал телеканал "Россия 1".
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

Опубликовано видео перехвата Су-27 бомбардировщика США

Перехват российским истребителем Су-27 стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52 Stratofortress у границы России сняли на видео, которое разместили на канале Минобороны России на YouTube.
Обновлено вчера в 02:47
Происшествия

Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку

В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия

В Кемерово приземлился самолет НАТО

В аэропорту Кемерово приземлился военно-транспортный самолет ВВС Германии Airbus A400M-100.
Обновлено вчера в 10:17
Политика

Пушков пояснил слова Меркель об условиях возвращения России в ПАСЕ

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова канцлера Германии Ангелы Меркель об условиях, которые должны быть выполнены для возвращения России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено вчера в 19:45
Футбол

Мурило обратился к болельщикам «Локомотива» на русском языке

Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек

Обновлено вчера в 09:39
Экономика

Кудрин назвал сверхострую проблему России

Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие

Журналисты назвали имена подозреваемых по делу «Боинга» в Донбассе

Журналисты нидерландской телепрограммы Nieuwsuur назвали имена людей, возможно, причастных к делу о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе летом 2014 года.
Обновлено вчера в 11:57
Общество

Курортный сбор в России могут распространить на частный сектор

Граждан России, сдающих жилье туристам, могут обязать уплачивать курортный сбор.
Обновлено вчера в 19:33
Политика

Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель

Обновлено вчера в 12:18
Политика

Мадуро оценил покушение на него в $20 млн

Обновлено вчера в 23:50
Наука

Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин

Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.
Обновлено в 00:18
Политика

В Крыму предложили свой вариант начала разговора Путина и Зеленского

Ранее Зеленский заявил в интервью таблоиду Bild, что на первой встрече с Путиным коснулся бы темы Донбасса и Крыма.
Обновлено вчера в 05:57
Авто

Новый Geely Atlas для России заметили на тестах

Компания Geely привезет в Россию обновленную версию кроссовера Atlas.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие

В России изменится порядок присвоения звания старшего лейтенанта

В российском Минобороны собираются изменить правила присвоения воинского звания "старший лейтенант".
Обновлено вчера в 19:50
Происшествия

В Лондоне убили россиянина Глеба Стального

Скотленд-Ярд сообщил об убийстве россиянина на востоке Лондона.
Обновлено вчера в 20:30
Шоу-бизнес

Опустела без тебя земля: смерть супруга и рак лишили Майю Кристалинскую голоса

Советская певица с проникновенным голосом стала местной звездой, когда начала участвовать в самодеятельности на заводе.
Обновлено в 00:20
Музыка

«Ленинград» выступит на «Нашествии»

Обновлено вчера в 12:05
Политика

Волкер заявил о неготовности России решить конфликт в Донбассе

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам верхней палаты (сената) американского конгресса, заявил о желании провести встречу с российскими властями.
Обновлено вчера в 19:56
Экономика

В Минтруде назвали регионы с самыми высокими и низкими пенсиями

В регионах самыми высокими пенсиями могут похвастаться пенсионеры Чукотского автономного округа, где средняя пенсия равна 27 тысячам рублей, Ненецкого автономного округа - в среднем 24 тысячи рублей, Магаданской области и Камчатского края - по 23,3 тысячи, Ямало-Ненецкого автономного округа - 22,6 тысячи, Ханты-Мансийского - 22,5 тысячи.
Обновлено вчера в 14:57
Наука

Найдены останки гиен, живших в Арктике полтора миллиона лет назад

Найдены останки древних гиен, живших в Арктике во времена ледникового периода, примерно полтора миллиона лет назад.
Обновлено вчера в 15:11
Происшествия

Авторов видео катастрофы SSJ-100 наказали

Авторы видео катастрофы самолета SSJ-100 «Аэрофлота» в Шереметьево 5 мая были наказаны.
Обновлено в 00:38
Общество

ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными

Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество

В Свердловской области жители на свои деньги отремонтировали мост

"Следственными органами Следственного комитета РФ по Свердловской области организована доследственная проверка по информации о возможной халатности со стороны должностных лиц администрации Серовского городского округа относительно не проведения ремонтных работ моста через реку Каква, соединяющего город Серов и посёлок Чкаловский", – говорится в сообщении СУСК.
Обновлено вчера в 13:44
Шоу-бизнес

Вадим Галыгин в третий раз стал отцом

Вадим Галыгин опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram новость, рассказав, что в третий раз стал отцом.
Обновлено вчера в 14:02
Шоу-бизнес

Дочь Татьяны Навки сделала всех на льду

Надежда Пескова, четырехлетняя дочь фигуристки Татьяны Навки, делает большие успехи на льду, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:00
Общество

Промсвязьбанк сообщил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

В ходе проверки выяснилось, что арестованные картины сняли с экспозиции, и их местонахождение не установлено, сообщили РБК в банке.
Обновлено вчера в 23:20
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