Энергетика
Правительство прояснило ситуацию с ценами на бензинГазета.Ru вчера в 14:51
Правительство пояснило, что статистика Росстата по росту цен на бензин на 17% относится к оптовым ценам, передает корреспондент "Газеты.Ru". Отмечается, что оптовая цена формируется торгами на бирже.
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Общество
Алибасов дал первое интервью после госпитализации
Продюсер Бари Алибасов дал первое интервью после отравления, рассказав о состоянии своего здоровья и о пережитом во время медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 22:39
Политика
Полиция разогнала жителей района Люблино, которые собирались записать обращение к «Прямой линии» с президентом
По словам Сараева, часть обращения все же удалось записать. В нем жители Люблино жалуются на точечную застройку.
Обновлено вчера в 20:09
Экономика
Медведев предложил повысить пособие на детей до трех лет
Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил повысить пособия на детей от полутора до трех лет с 50 рублей до прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
Более 20 человек пострадали в результате землетрясения в Японии
В результате землетрясения на северо-западе Японии пострадал 21 человек. Об этом 19 июня сообщает телеканал NHK.
Обновлено в 00:19
Авто
Новый гиперкар Aston Martin назвали в честь рая павших воинов
Британский автопроизводитель гиперкаров наконец опубликовал официальное название для модели со средним расположением двигателя, которая ранее носила заводской индекс AM-RB 003.
Обновлено вчера в 08:57
Происшествия
В Испании задержали продавцов украинских секс-рабынь
В Испании задержаны двое украинцев и двое испанцев, обвиняемые в принуждении к проституции женщин из стран Восточной Европы.
Обновлено вчера в 17:19
Политика
Зеленский прокомментировал нежелание помочь трясущейся Меркель
Обновлено вчера в 23:51
Авто
Lexus представил обновленный GX
Компания Lexus представила обновленный внедорожник GX 2020 модельного года.
Обновлено вчера в 08:36
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут сделать индивидуальными
Согласно докладу правительства Федеральному собранию о политике в сфере образования, задания ЕГЭ и ОГЭ планируется сделать индивидуальными.
Обновлено в 00:09
Общество
Россияне оценили современные выпускные вечера
Сообщается, что лишь 16 процентов опрошенных респондентов удовлетворены современным выпускным вечерам.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия
После массовой драки в Чемодановке арестованы 28 человек
Обновлено вчера в 09:39
Гаджеты
Новая прошивка EMUI приносит большое количество улучшений на Huawei P30 Pro
Новая прошивка под номером EMUI 9.1.0.178 приносит на флагманский смартфон ряд улучшений, среди которых оптимизация работы сканера отпечатка пальца.
Обновлено вчера в 15:00
Футбол
Три отмененных гола лишили Бразилию победы над Венесуэлой
Обновлено вчера в 22:59
Наука
Назван популярный продукт, препятствующий раку кишечника у мужчин
Употребление двух и более порций натурального йогурта в неделю снижает риск развития аденомы, которая может предшествовать появлению рака кишечника.
Обновлено в 00:18
Шоу-бизнес
Месхи закрутил роман со звездой сериала «Улетный экипаж»
Актер Гела Месхи закрутил роман с молодой актрисой Катрин Асси, которая стала известна широкой публике после выхода сериала «Улетный экипаж», где она сыграла одну из главных ролей.
Обновлено вчера в 23:21
Футбол
Моуринью: вижу себя скорее в сборной, чем в клубе
Португальский тренер Жозе Моуринью признался, что хотел бы возглавить национальную команду.
Обновлено вчера в 17:33
Космос
Новую аккумуляторную батарею доставят на МКС в декабре
Новую аккумуляторную батарею планируется привезти на Международную космическую станцию (МКС) в декабре на грузовом корабле Dragon для замены вышедшей из строя в марте, сообщило НАСА.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Обновлено вчера в 10:14
Энергетика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» альтернативу транзитному контракту
«Нафтогаз» предлагает «Газпрому» заключить контракт не на услуги транспортировки, а на своп газа, заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
«Тупица» против «клоуна»: Джо Байден опережает Дональда Трампа
Байден, напротив, считает необходимым отменить налоговые льготы для крупного бизнеса, которые ввел Трамп.
Обновлено вчера в 23:31
Общество
Экологи призвали выпускников не запускать воздушные шары
Против запуска воздушных шаров высказалась и исполнительный директор "зеленого" движения России ЭКА Елена Горохова.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Independent (Великобритания): как Запад недооценивает российского экономического медведя (The Independent)
В 2000-е годы около 70% совокупного роста ВВП приходилось на сектор услуг, особенно на отрасли, которые в 1990-е годы если и существовали, то были крайне слабо развиты, не говоря уже о 1980-х годах.
Обновлено вчера в 18:17
Происшествия
В Приморье осквернили памятник Ленину
В одном из населенных пунктов Пограничного района Приморского края 18-летний молодой человек осквернил памятник Владимиру Ленину.
Обновлено в 00:27
Шоу-бизнес
Бузова заявила, что стала популярнее Путина
Теледива и певица Ольга Бузова пришла к выводу, что стала популярнее самого президента России. Об этом она рассказала в Instagram.
Обновлено вчера в 14:17
Экономика
Кудрин назвал сверхострую проблему России
Проблема бедности в России стала сверхострой. Об этом в своем Twitter заявил председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.
Обновлено вчера в 16:54
Политика
Власти Чечни в ромашки не играют – Даудов о пограничном вопросе
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия
Сопровождавший Уильяма и Кейт полицейский наехал на старушку
В Британии полицейский, который сопровождал герцога и герцогиню Кембриджских Уильяма и Кейт в Виндзорский замок на церемонию вручения ордена Подвязки, сбил пожилую женщину.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
В Москве задержаны подпольные банкиры, «заработавшие» 37 млн рублей
Правоохранители Москвы задержали четырех человек, занимавшихся незаконными финансовыми операциями, сообщает пресс-служба МВД РФ. которые «заработали» 37 миллионов рублей на незаконных финансовых операциях, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Трамп сменил и.о. главы Пентагона
Патрик Шанахан, который исполняет обязанности министра обороны США с января 2019 года, после отставки Джеймса Мэттиса, решил не претендовать на пост главы Пентагона на постоянной основе.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Лавров посоветовал послу Швейцарии поговорку на случай санкций
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шуточной форме напомнил послу Швейцарии в РФ Иву Россье русскую пословицу, которая может пригодиться, если он попадет под санкции.
Обновлено вчера в 16:34