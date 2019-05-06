Экономика
Правительство просубсидирует зеленые бондыКоммерсантъ 11:37
Для остальных — субсидия составит 70% затрат. Механизм должен поддержать проекты по повышению экологической эффективности — на эти цели из бюджета планируется направить 9,3 млрд руб. до 2021 года. При этом пока зеленые рублевые бонды в РФ разместила только одна компания.
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