Экономика
Правительство проконтролирует расходы госкомпанийLenta.ru 03:31
Правительство ужесточит контроль над капитальными расходами сетевых госкомпаний и будет утверждать их инвестпрограммы, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.
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Представители государства входят в советы директоров этих компаний, но утверждает государство пока только инвестпрограммы РЖД и «Россетей».Ведомостивчера в 14:47
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Происшествия
Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму
Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Похититель картины Куинджи из Третьяковки задержан
Похищенная картина Куинджи обнаружена, ее прятали «на территории строящегося объекта в Одинцовском районе Подмосковья».
Обновлено в 05:21
Происшествия
Бывший глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве
Бывший руководитель "Дальспецстроя" - компании, участвовавшей в строительстве космодрома Восточный, - Дмитрий Савин найден мертвым во дворе частного дома на юго-востоке Москвы.
Обновлено в 05:49
Общество
В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега
Обновлено в 03:18
Общество
Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный
Обновлено в 05:17
Общество
Роскомнадзор снял блокировку с 19 тысяч IP-адресов
Роскомнадзор снял блокировку доступа почти с 19 тысяч сетевых IP-адресов, доступ к которым ранее ограничивался, так как через них могла обеспечиваться работа Telegram.
Обновлено в 06:21
Транспорт
Госавтоинспекция назвала самые популярные нарушения ПДД
Больше всего в прошлом году было выявлено таких нарушений Правил дорожного движения (ПДД), как превышение скорости, на втором месте идет несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а на третьем - проезд на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 06:35
Авто
Renault показала салон нового Clio
Внешний дизайн нового Clio пятого поколения Renault покажет завтра, а премьера новинки состоится 5 марта 2019 года на Женевском автосалоне.
Обновлено в 06:13
Интернет
В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных
Эксперты Роскачества рассказали, как избежать утечки персональных данных. Для этого нужно соблюдать несколько основных правил.
Обновлено в 02:25
Наука
Первый в мире алюминиевый двигатель успешно испытали в Новосибирске
Инженеры из НГТУ успешно испытали первый в мире алюминиевый двигатель, об это рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета.
Обновлено в 04:18
Общество
Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля
С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:13
Экономика
«Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных
Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.
Обновлено в 00:45
Авто
В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW
Обновлено в 01:00
Происшествия
Звонки о минировании заведений поступили в ряд регионов Сибири
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия
Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло
Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.
Обновлено в 04:12
Авто
Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега
Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области
Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.
Обновлено в 04:16
Гаджеты
Samsung откажется от пластика в упаковке устройств
Обновлено в 05:10
Общество
«Метрострой» Петербурга объяснил новые судебные иски к нему
Компания «Метрострой», с которой власти Санкт-Петербурга разорвали три из четырех контрактов на строительство новых линий метро, объяснила появление судебных исков в адрес компании от городского «Водоканала» и ряда коммерческих структур.
Обновлено в 06:27
Транспорт
Сотрудникам МХТ им. Чехова разрешили проезд по Камергерскому переулку
Обновлено в 06:20
Кино
В США объявили лауреатов премии Гильдии киноактеров
В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения наград от Гильдии киноактеров США.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Пассажирский поезд столкнулся с трактором в Курской области
В свою очередь пресс-служба ЮВЖД сообщила, что водитель трактора выехал на пути перед приближающимся пассажирским поездом, "грубо нарушив правила дорожного движения".
Обновлено в 06:33
Авто
Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter
Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.
Обновлено в 05:03
Экономика
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам
С сегодняшнего дня вступают в силу поправки в федеральные законы "О потребительском кредите (займе)" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".
Обновлено в 02:26
Авто
В России выросли продажи люксовых автомобилей
Обновлено в 04:12
Происшествия
В Омске проверяют сообщения о воспитательнице, заклеивавшей детям рты
Обновлено в 00:54
Авто
Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха
Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.
Обновлено в 00:25
Политика
В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан
Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.
Обновлено в 05:30
Авто
В России появится китайский пикап JAC T6
JAC T6 буде продаваться в России с двумя вариантами рядных «турбочетрверок» объемом 2,0 литра: 177-сильной бензиновой, и дизельной мощностью 136 л.с. Трансмиссия – только 6-ступенчатая «механика» (для дизельной и бензиновой версий используются разные передаточные числа) в сочетании с полным приводом парт-тайм с жестко подключаемой передней осью и понижающей передачей в раздаточной коробке.
Обновлено в 05:32
Авто
Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition
Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.
Обновлено в 04:27