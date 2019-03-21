Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензинРоссийская газета 10:57

Правительство РФ приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке на II квартал 2019 года, однако ряд обязательств будет скорректирован. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

с чего всё началось

Это займет какое-то время, ведь нам нужно убедить наших партнеров по ЕАЭС.

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

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