Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензинРоссийская газета 10:57
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
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Это займет какое-то время, ведь нам нужно убедить наших партнеров по ЕАЭС.
— Дмитрий Козак, российский политикПолитика Сегодня 10:51
с чего всё началось
Правительство РФ приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке на II квартал 2019 года, однако ряд обязательств будет скорректирован. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Козак.ТАСС10:23
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