Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензинРоссийская газета 10:57

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
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Дмитрий Козак
Окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина.
— Дмитрий Козак, российский политикРБК 10:57

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