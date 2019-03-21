Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензинРоссийская газета 10:57
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
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Окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина.
— Дмитрий Козак, российский политикРБК 10:57
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