Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензинРоссийская газета 10:57

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В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

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