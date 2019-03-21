Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензинРоссийская газета 10:57

Окончание действия этих соглашений совпадает с сезоном повышенного спроса на топливо. Поэтому нужно очень аккуратно уточнить эти обязательства по объемам поставок и на биржу, и на внутренний рынок летнего дизеля и бензина.

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Авто Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).

Энергетика В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".

Шоу-бизнес Началову похоронили бесплатно на Троекуровском кладбище Правительство Москвы бесплатно выделило семье Юлии Началовой место на Троекуровском кладбище, пишет «Комсомольская правда».

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.

Происшествия Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам колонии строгого режима Лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова-Кумарина приговорили к 24 годам колонии строгого режима.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Здоровье В Москве применят новую вакцину от туберкулеза Власти Москвы заявили, что столица готова одной из первых применить новую российскую вакцину от туберкулеза, которая в настоящее время проходит клинические испытания.

Шоу-бизнес Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.

Политика Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.

Политика Польша отказалась приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой В МИД РФ прокомментировали решение президента Польши не приглашать Владимира Путина как представителя России на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.

Экономика Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.

Политика МИД усомнился в объективности приговора Караджичу МИД России усомнился в правомерности ужесточения приговора экс-лидеру боснийских сербов Радовану Караджичу.

Здоровье В Челнах у студентки колледжа КФУ выявили туберкулез Всех контактных лиц отправили на обследования: им предстоит пройти флюорографию и диаскинтест, отметили в пресс-службе ведомства.

Авто Началось производство пикапа Jeep Gladiator Дорожный просвет пикапа Jeep Gladiator превышает 28 см, при этом автомобиль способен преодолеть брод глубиной до 76 см. Целевая аудитория Gladiator — любители активного отдыха.

Авто Топовая версия внедорожника Haval H9 вышла в продажу на рынке РФ Компания Haval запустила на рынке РФ продажи топовой версии безопасного и полноразмерного внедорожника H9.

Политика Reuters: ЕС даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая Европейский союз даст Британии отсрочку по Brexit до 22 мая, сообщает Reuters со ссылкой на проект заявления саммита ЕС.

Шоу-бизнес Джессика Симпсон родила третьего ребенка Третья беременность Джессики Симпсон, сопровождавшаяся постоянным недомоганием певицы, закончилась благополучно: вчера на свет появилась ее дочь.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Политика Венгрия и Россия договорились о поставках газа, минуя Украину Глава МИД Венгрии Петер Сийярто и глава «Газпрома» заявили о достигнутой договоренности относительно поставок российского газа на 2020 год в случае остановки украинского транзита.

Здоровье В Башкирии наградят врачей, активно работающих в Сибае Специалисты связывают это с улучшением ситуации в городе. Радий Хабиров поручил наградить тех врачей, которые активно работали в Зауралье.

Политика Болтон пообещал «финансово задушить» руководство Венесуэлы Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон пообещал «финансово задушить» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его окружение в случае дальнейшей «узурпации» власти в республике.

Шоу-бизнес Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.

Общество МВД сократило перечень опасных пород собак до 13 пунктов В начале марта МВД представило перечень потенциально опасных пород из 69 пунктов.