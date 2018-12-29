Экономика
Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года
Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 годаРБК09:52
Правительство России продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2019 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.
РБК09:52
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Финансы
Евро подорожал до 80 рублей впервые с 14 сентября
Доллар США и евро ускорили рост на Московской бирже днем в субботу. При этом курс евро достигал 80 руб./EUR1 впервые с 14 сентября.
Обновлено в 07:48
Экономика
Росстат оценил уровень инфляции в 2018 году
Росстат предварительно оценил инфляцию в 2018 году в 4,2 процента, следует из сообщения ведомства.
Обновлено в 06:24
Экономика
Минтруд рассказал о повышении пенсии россиян в 2019 году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал в эфире «России-24» о повышении пенсий россиян в 2019 году.
Обновлено в 07:53
Экономика
Импорт попавших под запрет украинских товаров оценивается в $510 млн
Импорт в Россию украинских товаров, которые попали под запрет, за 2018 год предварительно оценивается в $510 млн, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Экономика
Путин предложил создать банк для финансирования строительства домов
Президент России Владимир Путин выступил с идеей создать банк для финансирования строительства многоквартирных домов.
Обновлено в 09:19
Экономика
Минсельхоз предложил вдвое увеличить квоту Турции на ввоз томатов в РФ
Минсельхоз РФ предлагает вдвое увеличить квоту Турции на поставки свежих томатов в Россию и установить ее на уровне 100 тыс. тонн.
Обновлено в 03:13
Финансы
ЦБ зафиксировал рост ипотечной ставки впервые с сентября
Компании отмечали, что граждане брали ипотеку по ставкам, на которых не отразилось повышение на 0, 5 – 1,5 п. п. Банки приняли решение повысить ставки после того, как ЦБ в сентябре поднял ключевую ставку с 7,25 до 7,5% — впервые с 2014 года.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию
Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено вчера в 17:06
Экономика
Жителей России ждет повышение цен на авиабилеты
В начале 2019 года российские авиаперевозчики вынуждены будут поднять цены на авиабилеты.
Обновлено в 03:50
Экономика
Голикова заявила о замедлении темпов снижения рождаемости в 2018 году
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что темпы снижения рождаемости в 2018 году замедлились.
Обновлено в 04:31
Экономика
Девелопер АФК «Система» увеличил долю в «Интуристе» до 91,24%
ГК "Бизнес-Недвижимость" (дочерняя структура АФК "Система") увеличила долю в дочерней гостиничной компании ВАО "Интурист" до 91,24% с 66,2%, говорится в сообщении девелопера.
Обновлено в 04:39
Экономика
Российские рыбаки выловили почти 5 миллионов тонн рыбы и морепродуктов
Обновлено 27 декабря в 12:54
Экономика
Усманов: СП Alibaba, «Мегафона», Mail.ru и РФПИ заработает в 2019 году
Совместное предприятие РФПИ, Alibaba Group, "Мегафон" и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и заработает в начале 2019 г. Об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов в интервью телеканалу "Россия-24".
Обновлено вчера в 08:52
Экономика
Посол России в США сообщил о росте товарооборота между странами на 16%
Посол РФ в США Анатолий Антонов рассказал, что за 10 месяцев 2018 года товарооборот между двумя странами вырос на 16% — до $23,3 млрд.
Обновлено вчера в 21:59
Политика
РФПИ анонсировал создание цифрового моста через РФ от Японии до Европы
Через Россию пройдет цифровой мост между Японией и Европой.
Обновлено в 09:36