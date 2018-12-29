Правительство России продлило действие пилотного проекта tax free до 31 декабря 2019 года, соответствующее постановление кабмина опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правительство продлило пилотный проект tax free до конца 2019 года

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