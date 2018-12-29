Экономика
Правительство продлило пилотный проект по tax free до конца 2019 года
Правительство продлило пилотный проект по tax free до конца 2019 годаПарламентская газетавчера в 09:34
Правительство РФ продлило до конца 2019 года срок реализации пилотного проекта по компенсации иностранцам НДС от приобретённых в России товаров (tax free). Соответствующее постановление размещено на официальном портале правовой информации.
Парламентская газетавчера в 09:34
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Происшествия
Задержан попутчик пропавшей Ирины Ахматовой по BlaBlaCar
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Армия и оружие
Опубликовано новое видео испытаний российского «Авангарда»
Телеканал «Звезда» опубликовал новое видео испытаний российского гиперзвукового комплекса «Авангард».
Обновлено в 08:02
Спорт
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Российская лыжница Наталья Непряева выиграла индивидуальную гонку свободным стилем на 10 км на первом этапе многодневки "Тур де Ски" в итальянском Тоблахе, которая также идет в зачет Кубка мира.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Семья из России погибла в ДТП в Финляндии
Обновлено в 06:57
Происшествия
При крушении вертолета в Улан-Удэ погибли четыре человека
Как рассказали РИА Новости в региональном Минздраве, в результате крушения воздушного судна погибли четыре человека.
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Политика
Тысячи сербов приняли участие в протестном шествии в Белграде
В митинге, состоявшемся 29 декабря, участвовали несколько тысяч человек.
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Энергетика
«Нафтогаз» подсчитал сумму финансовых претензий к «Газпрому»
«Нафтогаз Украины» требует пересмотреть тарифы «Газпрома» на транзит газа в 2018-2019 годах и намерен взыскать с российской компании $11,6 млрд в качестве компенсации за «недоимки», написал председатель правления «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев в статье для «Экономической правды».
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Транспорт
МВД привяжет автономера к месту регистрации
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Обновлено вчера в 11:12
Транспорт
В Москве открылась станция «Савеловская» Большой кольцевой линии метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье открыл новую станцию метро "Савеловская" Большой кольцевой линии, которая станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла (ТПУ).
Обновлено в 06:34
Политика
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Президент России Владимир Путин не поздравил с Новым годом лидеров Грузии и Украины Саломе Зурабишвили и Петра Порошенко.
Обновлено в 07:52
Политика
Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.
Обновлено вчера в 20:31
Политика
Лавров: Россия примет меры, если США разместят ракеты в Европе
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на размещение в Европе американских ракет, если это будет запрещено Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 07:35
Политика
Роскомнадзор сообщил о готовности Twitter обсудить хранение данных
Представители Twitter в январе 2019 года приедут на встречу в Роскомнадзор, чтобы обсудить исполнение закона о переносе персональных данных россиян на территории страны.
Обновлено в 06:44
Происшествия
Массовая драка в центре Санкт-Петербурга попала на видео
В центре Санкт-Петербурга произошла массовая драка. Кадры происшествия были опубликованы в Instagram.
Обновлено в 07:18
Происшествия
В аэропорту Ростова-на-Дону задержан дебошир за удар бортпроводника
Как отмечается, нарушителя доставили в в дежурную часть, где составили протокол об административном правонарушении "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Обновлено в 05:39
Общество
Названы самые востребованные профессии в России
Эксперты рекрутинговой компании HeadHunter назвали самые востребованные профессии по итогам года, сообщает "Российская газета".
Обновлено в 01:39
Космос
Спутник «Глонасс-М» внепланово увели на техобслуживание
Обновлено в 07:55
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на новогодние праздники подарил российскому лидеру Владимиру Путину четыре мешка своей картошки и местное сало.
Обновлено вчера в 19:03
Политика
Лидер КНДР пообещал посетить Сеул в будущем
Лидер КНДР Ким Чен Ын направил письмо президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину, предложив «часто встречаться» в 2019 году.
Обновлено в 06:37
Футбол
Албин не врал: вместо бакланов «Газпром арену» клюют чайки
Выяснилось, что крышу стадиона на Крестовском все-таки клюют птицы: однако не бакланы, а чайки.
Обновлено в 08:06
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено вчера в 10:30
Происшествия
В Башкирии мать убила двоих детей
В Башкирии возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел двух детей 11 и 2 лет с признаками насильственной смерти.
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
Украина рассказала о планах по созданию новых образцов вооружения
Обновлено в 05:45
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено вчера в 05:45
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ
Глава Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер обвинил лидеров стран ЕС в лицемерии в вопросе усиления охраны внешних границ сообщества и укрепления европейского пограничного агентства Frontex.
Обновлено в 03:53
Культура
Режиссер Марлен Хуциев госпитализирован в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 16:28
Политика
Трамп заявил о «величайшем обмане» в истории политики США
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело о «сговоре» представителей его предвыборного штаба с Россией в преддверии выборов 2016 года является «величайшим обманом» в истории политики США.
Обновлено в 06:11
Происшествия
В Новой Москве люди в масках отобрали у водителя более миллиона рублей
Потерпевший заявил, что в сумке находилось 1,24 миллиона рублей.
Обновлено в 03:06
Общество
В Москве ограничили продажу алкоголя
В столичных магазинах, расположенных рядом с местами проведения новогодних мероприятий, с 30 декабря по 8 января ограничат продажу алкогольных напитков.
Обновлено в 03:03