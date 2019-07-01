Экономика

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Российская газета05:12

Правительство продлило нулевую пошлину на экспорт пшеницы на два года

Finam.Ru05:05

Пошлину на экспорт российской пшеницы обнулили до 2021 года

Московский Комсомолец05:05

Правительство продлило нулевую пошлину на экспорт пшеницы на два года

Rambler News Service04:56

Нулевую пошлину на экспорт пшеницы из РФ продлили до июля 2021 года

Интерфакс04:55

Кабмин продлил действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года

ТАСС04:49

Кабмин РФ продлил до 1 июля 2021 г действие нулевой экспортной пошлины на пшеницу

ПРАЙМ04:45
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В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
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Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане

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Политика

Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
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Транспорт

В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост

Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
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Общество

ФАС: стенды IQOS в магазинах не нарушают закон о рекламе

Федеральная антимонопольная служба решила, что стенды системы нагревания табака IQOS, установленные в магазинах, не являются рекламой табачных изделий и не нарушают закон о рекламе, пишет РБК со ссылкой на официальное письмо ведомства.
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Общество

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С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
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Армия и оружие

Упавшую на Кипре ракету посчитали российской

Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Происшествия

Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась

Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
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Общество

В России появятся биометрические банкоматы

Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
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Экономика

С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее

С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Кино

Компания Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана

Известно, что над "Песочным человеком" от Netflix работает сценарист Аллан Хейнберг ("Анатомия страсти", "Чудо-женщина"), а одним из продюсеров проекта станет сам Нил Гейман.
Обновлено в 03:48
Технологии

Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам

Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Авто

«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Наука

Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака

Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали

В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск

В Сети появилось видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
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Экономика

Вступили в силу новые правила долевого строительства

В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа

Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика

В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%

Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома

С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика

Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово

Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Кино

Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон

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Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика

Национального перестраховщика возглавила Наталья Карпова

Карпова сменила на этой должности Николая Галушина, который возглавлял РНПК с момента основания в 2016 году и покинул компанию с 1 июля.
Обновлено в 03:56
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено вчера в 13:43
Здоровье

Названо число жертв алкоголизма в США

В США каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина становятся жертвами алкоголизма, как собственного, так и чужого, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Studies on Alcohol & Drugs.
Обновлено в 04:50
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