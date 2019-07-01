Экономика
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Технологии
В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой
В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика
Грузинская певица Нино Катамадзе решила больше не выступать в России
Грузинская певица Нино Катамадзе объявила, что больше не будет выступать в России, поскольку считает ее оккупантом.
Обновлено вчера в 12:12
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Политика
Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий пригрозил отозвать приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 05:21
Транспорт
В Екатеринбурге открыли для автомобилистов Макаровский мост
Трамвайное движение — пока в одном направлении, от железнодорожного вокзала в сторону улицы Московской, — будет открыто лишь к 1 сентября 2019 года.
Обновлено в 05:12
Общество
ФАС: стенды IQOS в магазинах не нарушают закон о рекламе
Федеральная антимонопольная служба решила, что стенды системы нагревания табака IQOS, установленные в магазинах, не являются рекламой табачных изделий и не нарушают закон о рекламе, пишет РБК со ссылкой на официальное письмо ведомства.
Обновлено в 05:02
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Спорт
IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие
Упавшую на Кипре ракету посчитали российской
Неопознанный объект, упавший на территории Кипра ночью 1 июля, предположительно, является ракетой российского производства, передает Cyprus Mail со ссылкой на министра иностранных дел турецкого Кипра Кудрета Озерсая.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Россиянка поверила в опасность сотовой вышки, решила ее сжечь и поплатилась
Жительница Североуральска в Свердловской области подожгла вышку сотовой связи, решив, что та плохо влияет на ее здоровье.
Обновлено в 05:19
Общество
В России появятся биометрические банкоматы
Крупные российские банки приобрели банкоматы, которые способны идентифицировать человека по лицу, и планируют установить их до конца этого года.
Обновлено вчера в 19:29
Экономика
С 1 июля потребительские кредиты станут доступнее
С начала июля процентная ставка по договору потребительского займа не может превышать 1% в день.
Обновлено вчера в 20:03
Кино
Компания Netflix экранизирует «Песочного человека» Нила Геймана
Известно, что над "Песочным человеком" от Netflix работает сценарист Аллан Хейнберг ("Анатомия страсти", "Чудо-женщина"), а одним из продюсеров проекта станет сам Нил Гейман.
Обновлено в 03:48
Технологии
Пять компаний обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их сервисам
Пять сайтов, по мнению которых «Яндекс» ограничивает доступ к их сервисам, обвинили поисковик в нарушении закона о конкуренции.
Обновлено в 02:40
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Наука
Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака
Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия
В ДТП под Ростовом погиб пассажир маршрутки и пятеро пострадали
В столкновении пассажирского микроавтобуса и грузовой "Газели" на трассе М4 "Дон" в Ростовской области пострадали пять человек.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие
Опубликовано видео ракетной атаки на Дамаск
В Сети появилось видео воздушной атаки на окрестности Дамаска и город Хомс.
Обновлено в 01:40
Экономика
Вступили в силу новые правила долевого строительства
В России вступили в силу новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Юлия Ковальчук устроила фотосессию без макияжа
Певица Юлия Ковальчук удивила поклонников фотосессией без прически и макияжа.
Обновлено в 01:22
Армия и оружие
Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России
У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено вчера в 14:42
Экономика
В России тарифы ЖКХ с 1 июля индексируются на 2,4%
Плата за коммунальные услуги в России будет индексирована во второй раз, рост с 1 июля составит 2,4% к январю 2019 года, следует из постановления правительства.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
Россия обеспокоена попытками подорвать присутствие Миссии ООН в Косово
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них - Михаил Краснощеков, который был госпитализирован.
Обновлено в 03:07
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Жена эмира Дубая Мохаммеда бин Рашида принцесса Хая сбежала от супруга, забрав почти $40 млн.
Обновлено 29 июня в 03:11
Кино
Умер чилийский режиссёр Себастьян Аларкон
Обновлено вчера в 10:47
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено вчера в 03:01
Экономика
Национального перестраховщика возглавила Наталья Карпова
Карпова сменила на этой должности Николая Галушина, который возглавлял РНПК с момента основания в 2016 году и покинул компанию с 1 июля.
Обновлено в 03:56
Наука
Ученые рассказали о предсмертных переживаниях
Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено вчера в 13:43
Здоровье
Названо число жертв алкоголизма в США
В США каждый четвертый мужчина и каждая пятая женщина становятся жертвами алкоголизма, как собственного, так и чужого, говорится в статье, опубликованной в научном издании Journal of Studies on Alcohol & Drugs.
Обновлено в 04:50