Экономика
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 07:00, Вашингтон
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В России изменились правила продажи молочных продуктов
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Экономика
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Наука
Учеными обнаружено новое свойство света
Ученые из Испании и Соединенных Штатов Америки обнаружили новое свойство светового излучения — свет, как оказалось, обладает так называемым "самокрутящим моментом".
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Политика
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Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
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Ляйсан Утяшева объяснила изменения в своей внешности
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В ГД предложили повысить штрафы для нарушителей на дорогих машинах
Для владельцев люксовых автомобилей могут повысить штраф за неоднократное нарушение правил парковки.
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Общество
Мэр Таллина призвал сохранить образование на русском языке
В разных регионах Эстонии работают 74 средние школы, в которых можно получить образование на русском языке, но их число неуклонно сокращается.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после пыток подростка в полиции
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело о пытках 17-летнего подростка в отделе полиции.
Обновлено в 06:01
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В Иркутской области унесенные рекой дома образовали затор возле трассы
Затор образовался у моста через реку Ия, где проходит федеральная трасса Р-255 "Сибирь". Для его расчистки прибыл группа саперов Росгвардии.
Обновлено в 06:46
ЖКХ
В Екатеринбурге выявлен завышенный рост тарифов ЖКХ
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Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Любовь Успенская ищет донора для ЭКО
Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть.
Обновлено в 04:49
Транспорт
Минтранс намерен изменить регулирование совместных поездок на авто
Министерство транспорта РФ представило законопроект о регулировании совместных поездок на автомобиле (карпулинге - ИФ), сообщает в понедельник газета "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 21:59
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Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Космос
4 астероида летят прямо на Землю
Обновлено в 06:09
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Песков рассказал о жесткой беседе Путина и Мэй по делу Скрипалей
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Вступили в силу новые правила долевого строительства
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
По информации организации, доктора задержали в пятницу сотрудники СК РФ по делу о смерти 6 ноября 2018 года младенца в калининградском роддоме №4, исполняющая обязанности главврача которого Елена Белая сейчас также находится под домашним арестом.
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«Челси» сообщил об уходе Гонсало Игуаина
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Общество
Жена эмира Дубая сбежала с 40 миллионами долларов за границу
В семье эмира Дубая не все гладко: жена Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума — принцесса Хайя решила расстаться с мужем после 15 лет брака и сбежала от него.
Обновлено 29 июня в 14:00
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Туск приостановил саммит Евросоюза
Председатель Европейского совета Дональд Туск приостановил экстренный саммит ЕС по определению ключевых постов сообщества и перенёс его на вторник, 2 июля.
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В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
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