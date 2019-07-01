Экономика
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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