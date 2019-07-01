Экономика

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Россия продлила действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Аргументы и Факты06:01

Правительство продлило нулевую пошлину на экспорт пшеницы на два года

Rambler News Service04:56

Пошлину на экспорт российской пшеницы обнулили до 2021 года

Московский Комсомолец05:05

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Российская газета05:12

Нулевую пошлину на экспорт пшеницы из РФ продлили до июля 2021 года

Интерфакс04:55

Кабмин продлил действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года

ТАСС04:49

Кабмин РФ продлил до 1 июля 2021 г действие нулевой экспортной пошлины на пшеницу

ПРАЙМ04:45
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон

На какие продукты из Молдовы Россия продлила нулевые пошлины до конца года

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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Первый день саммита Евросоюза по назначению на ведущие посты в блоке закончился провалом, заявил президент Франции Эммануэль Макрон журналистам.
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За минувший год выплаты по налогам и кредитам в структуре расходов россиян выросли на 12,2%. В предыдущие три года рост составлял менее двух процентов.
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Пресс-служба администрации Анапы сообщила о запрете на купание на всех пляжах курорта по причине шторма и сильного донного течения.
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Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» удерживает первое место в антирейтинге парламента.
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Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

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Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
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В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
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Джикия получил травму в матче с ЦСКА

«Спартак» проводит матч против ЦСКА на Кубке Париматч Премьер.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
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Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
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В штабе Зеленского назвали неприемлемым предложение России по морякам

Процедура возвращения украинских моряков, которую предлагает Россия, не является приемлемой для Киева.
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Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту приостановить участие делегации Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.
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На мать Андрея Метельского, как указывается в расследовании, также зарегистрированы четыре отеля в Австрии общей стоимостью около €40 млн.
Обновлено в 08:22
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Cервис «Лаборатории Касперского» стал блокировать запрещённые сайты

Доступ к сайтам из реестра запрещённых ресурсов Роскомнадзора начал ограничивать VPN-сервис Kaspersky Secure Connection.
Обновлено в 08:46
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В Британии обнаружено 4000-летнее захоронение друидов

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По подсчетам исследователей, более 40% видов насекомых находятся под угрозой исчезновения.
Обновлено в 07:22
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Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
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Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Обновлено 29 июня в 15:59
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Генеральный директор московского "Локомотива" Василий Кикнадзе прокомментировал открытое письмо фанатов к председателю совета директоров клуба Анатолию Мещерякову, сообщает Sport24.ru.
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Уникальный 49-летний прототип Ferrari чуть не сгорел в Монако

Уникальный 49-летний концепт Ferrari 512S Modulo, ныне принадлежащий владельцу компании Scuderia Cameron Glickenhaus Джеймсу Гликенхаусу, загорелся во время поездки бизнесмена по Монако.
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Жительница Челябинска нашла у подъезда миллион рублей

Вечером 21 июня жительница города Челябинска нашла у своего подъезда барсетку, в которой находилось около миллиона рублей.
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Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
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Израиль нанес ракетный удар по Дамаску

Истребители ВВС Израиля атаковали окрестности Хомса и Дамаска. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
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Два заместителя главы Росгвардии подали в отставку

Рапорты об отставке подали два заместителя директора Росгвардии Виктора Золотова.
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