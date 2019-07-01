Экономика

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12

Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Россия продлила действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Аргументы и Факты06:01

Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницы

Российская газета05:12

Кабмин продлил действие нулевой ставки экспортной пошлины на пшеницу до 1 июля 2021 года

ТАСС04:49

Правительство продлило нулевую пошлину на экспорт пшеницы на два года

Rambler News Service04:56

Нулевую пошлину на экспорт пшеницы из РФ продлили до июля 2021 года

Интерфакс04:55

Пошлину на экспорт российской пшеницы обнулили до 2021 года

Московский Комсомолец05:05

Кабмин РФ продлил до 1 июля 2021 г действие нулевой экспортной пошлины на пшеницу

ПРАЙМ04:45
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон

На какие продукты из Молдовы Россия продлила нулевые пошлины до конца года

КП - Молдовавчера в 18:00
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Политика

Зеленский потребовал наказать Климкина

Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Навального арестовали на 10 суток за участие в шествии в Москве

Обновлено в 13:11
Происшествия

Кадыров выразил соболезнования семье убитого в Чечне полицейского

Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
Обновлено в 13:37
Происшествия

В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания

Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
Обновлено в 10:17
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
Обновлено в 13:42
Политика

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

Российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что с 2020 года Росстат будет адресно рассчитывать уровень благосостояния, используя специальную информационную систему.
Обновлено в 12:31
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено в 12:40
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко

Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Общество

Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ

Насколько успешно ЕГЭ сдал сын чиновника, не уточняется.
Обновлено в 06:11
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
Обновлено в 12:05
Футбол

Стала известна дата расторжения контракта «Краснодара» с Мамаевым

Обновлено в 09:31
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено в 11:42
Общество

Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 13:50
Хоккей

Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»

В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх. 30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года.
Обновлено в 13:03
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына

Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Путешествия

В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Происшествия

Дело Голунова передали в Следственный комитет

Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
Обновлено в 15:12
Кино

Съёмки третьего фильма о Билле и Теде стартуют 1 июля

Обновлено в 03:12
Армия и оружие

В Ливии объявлена «всеобщая мобилизация» против Турции

В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара, передает Sky News Arabia.
Обновлено в 12:49
Общество

Мексиканский город завалило градом

Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Испании россиянке дали 14 лет тюрьмы за убийство мужа-немца

Обновлено в 12:19
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Общество

В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) завершился в Москве. Об этом 1 июля сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 09:22
Кино

В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма

Обновлено в 05:45
Экономика

С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ

Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
Обновлено в 01:06
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Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»

Обновлено в 05:37
Общество

Правила продажи молочных продуктов изменились в России

В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество

С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому

С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
Обновлено в 07:35
Экономика

Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26
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