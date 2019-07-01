Экономика
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Политика
Зеленский потребовал наказать Климкина
Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в понедельник вечером выразил соболезнования родным и близким погибшего в результате нападения на контрольно-заградительный пост в Ачхой-Мартановском районе республики полицейского.
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В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Как сообщается, внутри также находятся сотрудники полиции, которые отступили от входа, но не покинули здание.
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Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Прибывшие на место правоохранители пришли к выводу, что погибший выпал из отсека для шасси самолета авиакомпании Kenya Airways, когда воздушное судно, следовавшее рейсом из Найроби в лондонский аэропорт Хитроу, готовилось к посадке.
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Политика
Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих
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Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
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Общество
Сын чиновника из Татарстана 14 раз выходил в туалет на ЕГЭ
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Политика
Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрел украинского санитарного автомобиля в районе села Водяное в Донбассе.
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Обновлено в 11:42
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Андрей Метельский развернуто ответил на расследование ФБК Навального
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
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Вратарь Сергей Бобровский перешёл во «Флориду»
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Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл готовятся к крещению сына
Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
Обновлено вчера в 08:07
Путешествия
В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма
Обновлено в 08:37
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Дело Голунова передали в Следственный комитет
Уголовное дело, в котором журналист «Медузы» Иван Голунов фигурировал в качестве обвиняемого, передали в Следственный комитет России.
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Кино
Съёмки третьего фильма о Билле и Теде стартуют 1 июля
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Армия и оружие
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В свою очередь, власти востока Ливии объявили о всеобщей мобилизации после угроз Турции в адрес армии Хафтара, передает Sky News Arabia.
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Общество
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Город Гвадалахара в Мексике оказался под слоем льда после сильного града, сообщает Uno.tv.
Обновлено в 09:36
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
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Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно
Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
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Общество
В Москве завершился основной период сдачи ЕГЭ
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Кино
В новом «Робокопе» появится костюм из оригинального фильма
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Экономика
С 1 июля в России выросли платежи за ЖКХ
Из-за повышения налога на добавленную стоимость (НДС) было решено проиндексировать тарифы ЖКХ в два этапа: с 1 января — на 1,7% и с 1 июля — еще на 2,4%. Прежде тарифы индексировались один раз в год – 1 июля.
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Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»
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Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Общество
С 1 июля россияне смогут выходить на пенсию по-новому
С 1 июля 2019 года россияне смогут выходить на пенсию по новому законодательству, а именно – на полгода раньше нового пенсионного возраста.
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Экономика
Около 70% жителей РФ боятся тратить деньги
Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (68%) предпочитают экономить деньги, при этом сокращая повседневные расходы (в 2018 году — 63%).
Обновлено в 04:26