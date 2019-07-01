Экономика
Правительство продлило нулевые пошлины на экспорт пшеницыРоссийская газета 05:12
Правительство России продлило действие нулевой пошлины на экспорт пшеницы до 1 июля 2021 года. Постановление опубликовано на сайте кабинета министров. "Принятое решение будет способствовать экспорту продукции агропромышленного комплекса", - говорится в опубликованных материалах.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:04, Вашингтон
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
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Экономика
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Успенская объяснила заезд Пугачевой по перрону
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ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
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Телеведущий усомнился в том, что артистка из Грузии востребована среди российских слушателей Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе давать концерты в России.
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Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
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Королевская супружеская чета – принц Гарри и Меган Маркл – готовится к знаменательному и важному в их жизни событию – крещению сына.
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Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
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Зеленский заявил о попытках срыва переговоров по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс по прекращению огня в Донбассе пытаются сорвать.
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Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Происшествия
В Чечне совершено нападение на сотрудников полиции
В результате нападения на пост на окраине села Бамут в Чечне погиб сотрудник правоохранительных органов.
Обновлено в 08:59
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Врач роддома обвиняется в убийстве младенца
Как сообщает СК РФ, следователи установили, что в ноябре 2018 года женщина родила недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининградской области.
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Кварацхелия покинул «Локомотив»
Московский «Локомотив» объявил об уходе грузинского хавбека. Грузинский полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия покинул клуб.
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Панарину предложили стомиллионный контракт в НХЛ
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джэкетс» выразил готовность предложить российскому нападающему Артемию Панарину восьмилетний контракт на общую сумму 100 миллионов долларов.
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«Зенит» расторг контракт с Маркизио
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Общество
Обнародовано расследование Ивана Голунова
Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.
Обновлено в 11:00
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Предприниматели перешли на онлайн-кассы
Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.
Обновлено вчера в 18:00
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Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков «Локомотива»
Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Василий Кикнадзе отреагировал на письмо болельщиков команды.
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Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
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Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Участникам протеста против принятия закона об экстрадиции в Гонконге удалось прорваться в здание местного парламента, сообщает South China Morning Post.
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Комитет ОПЕК+ поддержал продление соглашения на девять месяцев
Страны-участники мониторингового комитета ОПЕК+ на состоявшемся сегодня заседании поддержали предложение о продлении договоренностей о сокращении нефтедобычи на девять месяцев с июля.
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Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья
Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.
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«Челси» выкупил у «Реала» контракт Ковачича
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У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
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В Нижневартовске загорелся жилой дом
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