Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливоRT на русском 10:27
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Что касается лицензирования регулирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно. Это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 13:20
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Происшествия
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В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
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Росстат назвал самые трудолюбивые регионы РФ
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Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин не может быть депутатом Госдумы, так как на момент регистрации не закрыл свои зарубежные счета.
Обновлено в 05:55
Политика
Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Оппозиционный венесуэльский лидер Хуан Гуайдо заявил о подготовке к захвату власти в Боливарианской республике.
Обновлено в 12:08
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Обновлено в 10:49
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
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Кино
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Шоу-бизнес
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Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
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Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:39
Происшествия
На серверах МВД произошел масштабный сбой
В результате масштабного сбоя на серверах перестали быть доступны для пользователей официальные сайты МВД, Госавтоинспекции, Главного управления по вопросам миграции и других структур министерства.
Обновлено в 12:15
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
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Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
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Политика
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Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Футбол
Казахстан сенсационно разгромил Шотландию в отборе к Евро-2020
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Обновлено в 15:22
Общество
В Москву вернется настоящая зима
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Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
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