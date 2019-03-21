Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливоRT на русском 10:27
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Что касается лицензирования регулирования экспорта, то это решение мы не можем принять самостоятельно. Это нужно принимать в рамках ЕАЭС. Это займет какое-то время, нам необходимо будет убедить наших партнеров по ЕАЭС.
— Дмитрий Козак, российский политикТАСС 13:20
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