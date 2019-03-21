Энергетика

Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливоRT на русском 10:27

Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
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Дмитрий Козак
Постараться избежать применения заградительных пошлин, которые есть сегодня в действующем законе, но предусмотреть достаточно либеральное регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов на внешние рынки.
— Дмитрий Козак, российский политикLenta.ru 12:35

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