Энергетика
Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливоRT на русском 10:27
Правительство России приняло решение продлить соглашение с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.
Читать в источнике
Оценить14
Постараться избежать применения заградительных пошлин, которые есть сегодня в действующем законе, но предусмотреть достаточно либеральное регулирование экспорта нефти и нефтепродуктов на внешние рынки.
— Дмитрий Козак, российский политикLenta.ru 12:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 12:58, Ашберн
Спорт
Кузьмина выиграла спринт на этапе Кубка мира в Осло
Обновлено в 12:52
Происшествия
Возбуждено уголовное дело о клевете по заявлению Рогозина
О возбуждении уголовного дела сообщила газета "Коммерсант". Подачу заявления в полицию Рогозиным подтвердили в Роскосмосе.
Обновлено вчера в 15:14
Политика
Украина захотела сохранить транзит российского газа
Ранее 21 марта глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал уведомлять европейских покупателей газа о прекращении транзита через территорию Украины со следующего года.
Обновлено в 09:17
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Футбол
«Реал» интересуется полузащитником «Вест Хэма»
"Реал" может приобрести атакующего полузащитника "Вест Хэма" Фелипе Андерсона.
Обновлено в 10:25
Политика
Порошенко «построил» станцию метро Петербурга в Харькове
Президент Украины Петр Порошенко в опубликованной агитационной брошюре в преддверии выборов выдал фотографии девятилетней давности со строительства станции «Обводный канал» в Санкт-Петербурге за кадры возведения метро «Державинская» в Харькове.
Обновлено вчера в 18:42
Футбол
«Айнтрахт» установил минимальную цену на нападающего Йовича
21-летний сербский форвард принадлежит «Бенфике» и выступает за «Айнтрахт» на правах аренды, но уже объявлено, что летом Йович должен подписать полноценный контракт с немецким клубом.
Обновлено в 05:53
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Кино
В Доме кино простились с режиссёром Марленом Хуциевым
В Центральном доме кино в Москве прошла церемония прощания с советским и российским режиссёром Марленом Хуциевым.
Обновлено в 11:43
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Авто
Новый BMW 1-Series будет официально представлен в 2019 году
Следующее поколение немецкого хэтчбека BMW 1-Series, которое было разработано с нуля, должно наконец-то сменить текущую версию модели, которая существует с далекого 2011 года.
Обновлено вчера в 06:47
Политика
МИД прокомментировал решение о пожизненном приговоре Караджичу
В российском МИДе высказались о том, что Международный остаточный механизм для уголовных трибуналов отклонил апелляцию бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича на обвинительный приговор 2016 года и ужесточил его, заменив наказание в 40 лет лишения свободы пожизненным заключением.
Обновлено в 12:50
Экономика
Минприроды впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны
Министерство природных ресурсов и экологии впервые оценило в рублях стоимость запасов животных, растительных и водных ресурсов России.
Обновлено в 01:00
Общество
В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду
Обновлено вчера в 05:37
Авто
Новый Mercedes-AMG CLA 45 замечен на тестах
«Заряженная» версия седана получит мотор с отдаче в 415 лошадиных сил. Немецкая компания вывела на тесты новый Mercedes-AMG CLA 45.
Обновлено в 05:35
Политика
В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым
Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.
Обновлено в 10:36
Экономика
Visa и MasterCard захотели лишить денег
В настоящее время главными игроками российского рынка являются международные платежные системы Visa и MasterCard: на них приходится 39,5 и 36 процентов обработанных транзакций соответственно.
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Россия подняла Су-27 из-за бомбардировщика США
Два истребителя Су-27 были подняты в воздух для сопровождения стратегического бомбардировщика ВВС США Boeing B-52H Stratofortress, двигавшегося в сторону российской границы.
Обновлено в 05:05
Политика
Задержан бывший президент Бразилии
Экс-президент Бразилии Мишел Темер задержан в рамках расследования дела о коррупции.
Обновлено в 10:46
Общество
«Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны
Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.
Обновлено в 07:26
Общество
Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями
Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.
Обновлено в 09:37
Гаджеты
Redmi Note 7 засветился накануне презентации на российском сайте Xiaomi
Незадолго до официальной презентации в России, на сайте Xiaomi появились цены на смартфон Redmi Note 7. Это бюджетная модель, получившая в своё распоряжение продвинутую камеру с 48-мегапиксельным сенсором Samsung ISOCELL Bright GM1.
Обновлено в 12:22
Армия и оружие
Под обстрел ВСУ попала школа в Донецке
Как сообщало ИА REGNUM, 19 марта обстрелу со стороны бойцов ВСУ подверглась школы №77 в посёлке Гольмоский.
Обновлено в 07:34
Футбол
«Барселона» скопировала дизайн новой формы у хорватов
Новый дизайн экипировки можно оценить на портале Footy Headlines. Вид формы сине-гранатовых на следующий сезон сильно изменится.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Число погибших при крушении парома в Ираке возросло до 60
Количество погибших при крушении парома на севере Ирака увеличилось до 60 человек.
Обновлено в 11:27
Общество
Минздрав предложил продавать крепкий алкоголь с 21 года
Минздрав России разработал законопроект по увеличению до 21 года возраста, с которого россиянам можно будет приобретать крепкий алкоголь.
Обновлено в 08:26
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Кино
Умер заслуженный артист России Петр Зайченко
Заслуженный артист России Петр Зайченко скончался в четверг на 76-м году жизни, сообщила РИА Новости внучка актера Ксения Амирова.
Обновлено в 11:13