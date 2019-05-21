Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензинГазета.Ru вчера в 11:29
За лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%, предупреждают они. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
Читать в источнике
Оценить387
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России
Эхо Москвывчера в 23:15
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 03:14, Ашберн
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Обновлено вчера в 08:48
Наука
На Земле наступит резкое похолодание, обещают ученые УрФУ
Обновлено в 02:48
Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
Отсидевшему 46 лет в тюрьме невиновному мужчине выплатят компенсацию
В США прокуратура со второго раза согласилась выплатить компенсацию мужчине, отсидевшему в тюрьме 46 лет по ложному обвинению.
Обновлено вчера в 13:16
Спорт
У жены пережившего инфаркт Касильяса нашли рак
Жена испанского голкипера «Порту» Икера Касильяса журналистка Сара Карбонеро рассказала об онкологическом заболевании.
Обновлено в 02:23
Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено вчера в 19:16
Политика
Коломойский поздравил Зеленского со вступлением в должность по SMS
Украинский олигарх Игорь Коломойский поздравил президента страны Владимира Зеленского со вступлением в должность SMS-сообщением.
Обновлено в 02:12
Кино
Тарантино представил новый фильм в Каннах спустя 25 лет
Тарантино вернулся на Лазурный берег спустя 25 лет после триумфа фильма «Криминальное чтиво» в 1994 году.
Обновлено вчера в 15:42
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах
Отечественная телеведущая Анфиса Чехова перенесла операцию на глазах, о чем рассказала фолловерам в Instagram.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Нарышкин не исключил возобновления контактов глав СВР и ЦРУ
Нарышкин напомнил, что во времена, когда директором ЦРУ был Майк Помпео он встречался с ним и в России, и в США, главы ведомств обменивались телефонными беседами.
Обновлено в 02:13
Наука
Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В метро Москвы заявили о трех поездах, застрявших в тоннеле
Ранее источник "Интерфакса" заявлял, что в тоннеле московского метро на Солнцевской линии застрял поезд.
Обновлено вчера в 13:28
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено вчера в 14:27
Общество
Названы вакансии на зарплату до 500 тысяч рублей
Батлер (VIP управляющий домашним хозяйством) и няня попали в список самых высокооплачиваемых вакансий мая, составленный порталом Работа.ру (есть в распоряжении "РГ").
Обновлено вчера в 20:15
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко рассказала о последнем дне жизни мужа
Напомним, 9 мая в центре столицы главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер за рулем мотоцикла.
Обновлено вчера в 13:48
Гаджеты
Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки
Майское обновление (Windows 10 May 2019 Update version 1903) уже распространяется среди пользователей ОС.
Обновлено в 02:47
Политика
РБК узнал о показателях эффективности внутриполитического блока Кремля
Ранее сообщалось, что по поручению первого замруководителя президентской администрации Сергея Кириенко, курирующего внутриполитический блок, в подведомственных подразделениях также были введены критерии эффективности по доверию власти и выборам.
Обновлено в 01:16
Экономика
В России 24 млн граждан рискуют лишиться пенсии
Речь идет о доходах около 24 миллионов работающих россиян, данные о которых не поступают в Пенсионный фонд, как сообщают «Известия».
Обновлено в 00:14
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
В феврале суд в Киеве запретил Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время судебного разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который обвинил ее в некомпетентности.
Обновлено вчера в 20:39
Авто
КамАЗ сертифицировал новый грузовик с кабиной от Mercedes-Benz Actros
Напомним, комфортная кабина создавалась на основе модели Mercedes-Benz Actros BM963 образца 2012 года.
Обновлено в 02:59
Общество
Бывшую чиновницу Минтруда осудили на семь лет в Ростове за взятку
В Ростове-на-Дону суд приговорил к длительному сроку заключения экс-главу отдела по делам инвалидов Минтруда региона Нелли Вартанян за получение взятки, сообщает Генпрокуратура.
Обновлено в 01:28
Политика
В Совфеде оценили идею Зеленского о референдуме по поводу России
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу отношений с Россией, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
США показали фото перехвата российских Ту-95 у Аляски
Обновлено вчера в 14:27
Политика
Украина обвинила Россию в нежелании вести переговоры
Россия не идет на переговоры об освобождении арестованных украинских моряков, поэтому новый президент республики Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против Москвы.
Обновлено в 02:24
Общество
Власти Москвы разослали письма о вреде поп-группы «Френдзона»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона», сообщает РБК.
Обновлено в 03:02
Политика
Ляшко объявил сбор подписей против роспуска Рады
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко обвинил президента Владимира Зеленского в авантюризме и объявил сбор подписей против роспуска Верховной рады.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Суд арестовал замгубернатора Ростовской области по ЖКХ
Обновлено в 02:15
Происшествия
В центре Москвы провалился грунт
На Мытной улице в центре Москвы произошел провал грунта. Из-за инцидента движение в этом районе затруднено.
Обновлено в 03:03