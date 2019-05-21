Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензинГазета.Ru вчера в 11:29
За лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%, предупреждают они. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
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Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России
Эхо Москвывчера в 23:15
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко опровергла свою причастность к уходу журналистов из издательского дома «Коммерсантъ», передает ТАСС.
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Пояснения в тексте говорят о том, что он будет быстрее сканера отпечатков пальцев Mi 9. Если в Xiaomi Mi 9 установлен сканер отпечатков пятого поколения, то Redmi K20 получил дактилоскоп седьмого поколения.
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Начало лета на большей части территории России будет теплым, столбики термометров покажут среднюю температуру выше нормы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
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