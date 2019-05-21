Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензинГазета.Ru вчера в 11:29
За лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%, предупреждают они. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
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Правительство не видит признаков обострения ситуации на топливном рынке в России
Эхо Москвывчера в 23:15
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Президент Украины Владимир Зеленский проведет референдум по вопросу переговорного процесса с Россией.
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Проект федерального закона, который вносит изменения в статью 16 федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс, одобрен Комиссией Правительства РФ по законопроектной деятельности.
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В возрасте 88 лет из жизни ушел знаменитый французский парикмахер Патрик Алес (настоящее имя - Хесус Гонсалес), сообщает ТАСС со ссылкой на издание Le Parisien.
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Подводные леса Арктики расширяются
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