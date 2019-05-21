Энергетика
Правительство предупредили о риске нового скачка цен на бензинГазета.Ru 11:29
За лето цены на бензин могут вырасти еще как минимум на 10-13%, предупреждают они. Глава Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов предупредил российского вице-премьера Дмитрий Козака о риске резкого скачка цен на топливо.
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