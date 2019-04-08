Экономика
Правительство предоставит субсидии для перевозки излишков зернаРоссийская газета 08:07
Кабинет министров выделит субсидии для перевозки излишков зерна из отдельных территорий Сибири в другие регионы страны. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о действии льготных тарифов для аграриев при перевозке зерна по железной дороге.
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