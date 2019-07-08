Экономика
Правительство предложило значительно повысить акциз на виноИнтерфакс 01:24
Правительство предложило повысить с 2020 ставки акцизов на тихие вина с 18 до 31 рубля за литр, на игристые вина - с 36 до 40 рублей за литр. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на проект поправок в налоговый кодекс.
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с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 16:44
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