Экономика
Правительство предложило упростить иностранцам доступ к госзаказамАБН вчера в 03:05
В России планируют отменить прямой запрет на участие иностранных компаний в государственном заказе. Предлагается пересмотреть систему импортозамещения в госзаказе. Так, планируется упростить ряд процедур и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции.
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с чего всё началось
Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.Ведомости21 июля в 17:27
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В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе
ФедералПресс21 июля в 23:07
«Ведомости»: пять ведомств займутся снятием запрета на госзакупки у иностранцев
Коммерсантъвчера в 04:01
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В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
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Обновлено вчера в 22:49
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Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским нападающим Шэном
Обновлено вчера в 23:01
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Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
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СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия
В Приамурье затопило шахту рудника
Шахту затопило в Амурской области в результате ливней, сотрудники эвакуированы, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
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Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз
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Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие
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РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN
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Гаджеты
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Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
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Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
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Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
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Происшествия
В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву
Обновлено вчера в 12:52
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