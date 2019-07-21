Экономика

Правительство предложило упростить иностранцам доступ к госзаказамАБН вчера в 03:05

В России планируют отменить прямой запрет на участие иностранных компаний в государственном заказе. Предлагается пересмотреть систему импортозамещения в госзаказе. Так, планируется упростить ряд процедур и унифицировать порядок подтверждения страны происхождения продукции.
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с чего всё началось

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Зампред правительства Дмитрий Козак поручил Минпромторгу, Минэкономразвития, Минфину, Минкомсвязи и ФАС заменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе на другие способы поддержки отечественного производителя.
Ведомости21 июля в 17:27

Подробнее о событии

Хазин предложил жёсткое решение на желание Козака смягчить импортозамещение

News.ruвчера в 10:38

Правительство хочет сильно облегчить иностранцам доступ к госзаказу

Ведомости21 июля в 17:27

В правительстве хотят отменить прямой запрет на участие иностранцев в госзаказе

ФедералПресс21 июля в 23:07

Иностранцам облегчат доступ к российскому госзаказу

URA.Ru21 июля в 22:36

Иностранцам хотят упростить доступ к госзаказам в России. Систему импортозамещения предлагают пересмотреть

Фонтанка.Рувчера в 01:21

В правительстве предложили пересмотреть импортозамещение в госзаказе

РБК21 июля в 20:04

«Ведомости»: пять ведомств займутся снятием запрета на госзакупки у иностранцев

Коммерсантъвчера в 04:01
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:42, Вашингтон
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией

Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Происшествия

В МЧС уточнили данные о пострадавших при ЧП в лагере под Хабаровском

Обновлено в 00:12
Путешествия

Российские туристы оказались одними из самых путешествующих

Туристы из России в минувшем году оказались на девятом месте среди туристов других стран по количеству путешествий, сообщает пресс-служба международной платежной системы Mastercard.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

В Липецке повредили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ

Обновлено вчера в 11:20
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Жириновский назвал условия для вхождения Украины в состав России

Депутат Госдумы, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, когда и на каких условиях Украина войдет в состав России.
Обновлено вчера в 22:05
Общество

В Красноярском крае горит более 670 тысяч гектаров леса

Более 670 тысяч гектаров леса горит в Красноярском крае. Об этом ГТРК "Красноярск" сообщили в Министерстве лесного хозяйства.
Обновлено вчера в 07:14
Политика

«Слуга народа» лидирует на выборах в Раду с 42,5% голосов

Партия «Слуга народа» президента Украины Владимира Зеленского лидирует на внеочередных выборах в Верховную раду, сохраняя значительный отрыв от конкурентов.
Обновлено вчера в 03:21
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Обновлено вчера в 10:51
Технологии

Тестирование системы электронного голосования пройдет 23 июля

Завершается прием заявок на участие в открытом тестировании системы дистанционного электронного голосования.
Обновлено вчера в 09:13
Космос

Goodyear отмечает 50-летие высадки астронавтов на Луну

Один комплект шин для Goodyear — и огромный скачок для мобильности будущего: почти 50 лет назад безвоздушные шины Goodyear XLT стали первыми в истории шинами, оставившими след на поверхности Луны.
Обновлено вчера в 05:28
Политика

Лидер партии «Слуга народа» исключил амнистию ополченцев Донбасса

Лидер политической силы "Слуга народа" Разумков в эфире украинского телеканала ICTV заявил, что действующая украинская власть не рассматривает возможность амнистии военнослужащим и участникам боевых действий в Донбассе со стороны Народных Республик.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

В Великобритании объявят имя нового премьер-министра

В Великобритании сегодня объявят имя преемника Терезы Мэй.
Обновлено вчера в 23:26
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Транспорт

В России могут сузить парковочные места

Обновлено вчера в 21:15
Хоккей

Клуб НХЛ «Бостон» подписал контракт с российским нападающим Шэном

Обновлено вчера в 23:01
Политика

Итоги парламентских выборов на Украине. Главное

ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено вчера в 05:41
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

В Приамурье затопило шахту рудника

Шахту затопило в Амурской области в результате ливней, сотрудники эвакуированы, никто не пострадал, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Обновлено в 00:03
Экономика

Выручка от продаж SSJ-100 за I полугодие снизилась в семь раз

АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, входит в ПАО "ОАК") в I полугодии 2019 года более чем в 7 раз снизило выручку от серийного производства и поставок Sukhoi Superjet 100 относительного того же периода прошлого года, до 2,05 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:21
Армия и оружие

Россия и Китай решили договориться о военном сотрудничестве

Минобороны России проведет переговоры с Китаем о заключении соглашения о военном сотрудничестве.
Обновлено вчера в 07:09
Шоу-бизнес

Недуг изуродовал ногу Анастасии Волочковой еще больше — фото

Балерина пожертвовала здоровьем ради выступления. Анастасия Волочкова продолжает игнорировать проблему с суставом большого пальца.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

РСПП нашел в приказе Минкомсвязи требование перевести весь Рунет на VPN

Предлагаемые Минкомсвязью в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» меры защиты от фишинга, или подмены сайтов, потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN, что малореально, указали эксперты Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в отзыве на проект приказа ведомства.
Обновлено вчера в 23:00
Гаджеты

Redmi выпустит первый в мире смартфон с камерой на 64 Мп

Некоторые предполагают, что название будет Redmi K30 или Redmi Note 8. Впрочем, новинка может называться как-нибудь еще.
Обновлено вчера в 04:07
Политика

США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива

Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26
Происшествия

Четырехлетняя девочка умерла от побоев в Дагестане

Обновлено вчера в 16:56
Футбол

Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира

Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия

В Петербурге убили активистку и правозащитницу Елену Григорьеву

Обновлено вчера в 12:52
Общество

Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии

Обновлено вчера в 12:40
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