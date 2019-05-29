Экономика
Правительство предложило распространить акцизы на кальяныИнтерфакс 06:36
"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.
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Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами
Rambler News Service27 мая в 12:30
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Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
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Политика
Зеленского просят вернуть железнодорожное сообщение с Крымом
Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".
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Технологии
Интернет вещей: почему Москва является лидером в IoT-технологии
В Москве интернет вещей внедряется в рамках программы «Умный город», принятой до 2030 года.
Обновлено вчера в 00:27
Культура
YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков
Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.
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Происшествия
СК завел дело после смерти в Москве упавшего с кровати младенца
«По факту смерти ребенка в одной из столичных больниц возбуждено уголовное дело», — сообщила Иванова.
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Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 лет колонии
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Общество
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Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
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Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр
Канцлер Германии Ангела Меркель уже не уверена в том, что глава Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую называют вероятной преемницей председателя правительства, действительно подойдет на эту должность.
Обновлено вчера в 13:17
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Фанаты «Челси» и «Арсенала» подрались в Баку
Британские болельщики футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» 28 мая устроили драку в центре Баку, где 29 мая пройдёт финал Лиги Европы.
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Космос
Инженеры НАСА пока не смогли выяснить, почему взорвался корабль SpaceX
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В красноярском пансионате инвалидов возят на катафалке
Надзорные органы проведут проверку частного пансионата, где инвалидов и пенсионеров перевозят на катафалке. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Обновлено в 10:06
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
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Генпрокуратура проведет проверку школ
Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует.
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Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15