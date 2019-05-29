Экономика

Правительство предложило распространить акцизы на кальяныИнтерфакс 06:36

"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.
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Правительство одобрило проект об акцизах с продажи электронных сигарет

Телеканал 360°10:12

Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами

Rambler News Service27 мая в 12:30

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Интерфакс06:36

Кабмин предложил распространить акцизы на кальяны и электронные сигареты

ТАСС07:09

Правительство предложило распространить акцизы на электронные сигареты и кальяны

Дождь08:59

Электронные сигареты становятся подакцизными товарами — законопроект

SM News27 мая в 15:27

Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

РБК07:40
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Согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 66% россиян планируют сокращать свои ежедневные траты и откладывать сбережения.
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Исполнивший роль Джона Сноу в "Игре престолов" актер Кит Харингтон обратился в реабилитационный центр.
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Украина прервала ж / д сообщение с полуостровом в декабре 2014 года На сайте официального интернет-представительства украинского президента появилась петиция, подписавшие которую просят вернуть прямые поезда в Крым, передают "РИА Новости (Крым )".
Обновлено в 04:11
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YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков

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Политика

Меркель разочаровалась в своей преемнице Крамп-Карренбауэр

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Автомобиль станет первой в истории марки моделью, которая получит полноуправляемое шасси.
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Генпрокуратура проведет проверку школ

Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует.
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В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

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