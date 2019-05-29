Экономика
Правительство предложило распространить акцизы на кальяныИнтерфакс 06:36
"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.
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Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами
Rambler News Service27 мая в 12:30
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Происшествия
Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград
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Происшествия
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Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
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В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13
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В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
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Экономика
Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
Обновлено в 04:36
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Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост
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Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург
Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
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Авто
Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею
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58-летний Александр Цекало несколько месяцев назад женился на 27-летней Дарине Эрвин.
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В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине
В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
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Кино
Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса
Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
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Корян останется в «Химках»
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Общество
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
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Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
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В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
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