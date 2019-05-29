Экономика

Правительство предложило распространить акцизы на кальяныИнтерфакс 06:36

"Подакцизными товарами признаются не только одноразовые средства доставки никотина, но и многоразовые, а также кальяны", - сообщили журналистам в пресс-службе правительства по итогам заседания.
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Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны

РБК07:40

Электронные сигареты становятся подакцизными товарами — законопроект

SM News27 мая в 15:27

Правительство предложило распространить акцизы на кальяны

Интерфакс06:36

Кабмин предложил распространить акцизы на кальяны и электронные сигареты

ТАСС07:09

Кабмин одобрил законопроект о взимании акцизов с кальянов и электронных сигарет

Говорит Москва07:00

Кабмин предложил взимать акцизы с электронных сигарет и кальянов

Российская газета07:02

Правкомиссия одобрила признание электронных сигарет подакцизными товарами

Rambler News Service27 мая в 12:30
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Шоу-бизнес

Каменских опубликовала фото в бикини во время медового месяца

Обновлено в 08:18
Происшествия

Брошенную в московской поликлинике девочку передали бабушке

Обновлено в 06:41
Музыка

Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein

Обновлено в 00:49
Политика

Еврокомиссия: переговоры о членстве Турции в ЕС зашли в тупик

Согласно ежегодному отчету Еврокомиссии о политике расширения ЕС, Турция по-прежнему отдаляется от сообщества, в связи с чем диалог о вступлении страны в состав Евросоюза зашли в тупик.
Обновлено в 08:31
Политика

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
Обновлено вчера в 18:15
Происшествия

Пострадавший в Косове сотрудник ООН из РФ будет переведен в Белград

Сотрудник миссии ООН в Косове Михаил Краснощеков, который пострадал во вторник во время операции косовоалбанской полиции, будет перевезен в Белград для продолжения лечения.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Здоровье

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Политика

Украинская певица объявила о создании «женской партии»

Украинская певица Ольга Полякова объявила о создании первой «женской партии», с которой планирует баллотироваться на выборах в Верховную раду.
Обновлено в 08:13
Происшествия

Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России

Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Гаджеты

Redmi K20 и Redmi K20 Pro получили разные датчики изображения

Redmi отказалась от ИК-порта в Redmi K20 и Redmi K20 Pro (Обновлено) Redmi K20 Pro тоже подключили к бета-тесту Android 10 Q, о Redmi K20 информации пока нет Redmi K20 Pro, наконец, показал свои возможности в бенчмарке Geekbench Вчера Redmi провела презентацию в Пекине, на которой были показаны смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 06:47
Гаджеты

В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13

Обновлено в 04:39
Происшествия

В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок

В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), включающая в себя более 20 авиакомпаний и авиапредприятий, сообщила о сложностях с развитием региональных перевозок из-за роста цен на авиатопливо.
Обновлено в 04:36
Футбол

Генеральный директор ФК «Ростов» покинул свой пост

ФК «Ростов» благодарит Константина Волосова за ответственную и эффективную работу в должности руководителя клуба.
Обновлено в 07:52
Транспорт

Первые поезда по Крымскому мосту поедут в Москву и Петербург

Первые поезда по Крымскому мосту пойдут по маршрутам Севастополь — Санкт-Петербург и Симферополь — Москва.
Обновлено в 06:01
Театры

Константин Богомолов получил должность худрука Театра на Малой Бронной

Обновлено в 04:53
Авто

Jeep Grand Cherokee Trackhawk получил гоночную ливрею

Тюнеры из GeigerCars оснастили Jeep Grand Cherokee Trackhawk уникальной гоночной ливреей цвета морского залива и дополнительными 193 лошадиными силами.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес

Олег Меньшиков может лишиться шикарной квартиры в центре Москвы

Знаменитый актер и худрук Театра Ермоловой Олег Меньшиков может лишиться своей роскошной 170-метровой квартиры в центре Москвы.
Обновлено в 07:22
Шоу-бизнес

Молодая жена Цекало опубликовала семейное видео с мужем

58-летний Александр Цекало несколько месяцев назад женился на 27-летней Дарине Эрвин.
Обновлено в 08:28
Политика

В МИД Германии озвучили условие для достижения мира на Украине

В Министерстве иностранных дел ФРГ назвали условие для достижения мира на Украине.
Обновлено в 07:12
Кино

Звезда «Игры престолов» Кит Харингтон проходит лечение из-за стресса

Представитель актера не сообщил подробностей, но веб-сайт PageSix газеты New York Post написал, что Харингтон сильно переживал из-за окончания шоу и за несколько недель до трансляции финального эпизода отправился реабилитационный центр, где проходит лечение от стресса, переутомления и злоупотребления алкоголем.
Обновлено в 05:00
Футбол

Корян останется в «Химках»

Как стало известно «Матч ТВ», полузащитник Аршак Корян близок к тому, чтобы подписать новый контракт с «Химками».
Обновлено в 08:10
Космос

Роскосмос создаст центр по борьбе с космическим мусором

Госкорпорация "Роскосмос" решила сформировать в головном научном институте ЦНИИмаш центр по контролю за космическим мусором, сообщил на заседании Совета РАН по космосу представитель "Роскосмоса" Юрий Макаров.
Обновлено в 07:03
Общество

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов в Екатеринбурге

Роскомнадзор потребовал удалить видеозаписи протестов против строительства храма на месте сквера в Екатеринбурге из-за комментариев пользователей.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Обновлено в 07:18
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Энергетика

Минфин РФ не намерен компенсировать убытки из-за загрязнения «Дружбы»

Министерство финансов России не намерено компенсировать убытки из-за загрязнения трубопровода «Дружба».
Обновлено в 05:39
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
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