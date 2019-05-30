Финансы
Правительство предлагает выделить 4 млрд рублей на доплаты к пенсиямЗакC.Ру 05:31
В целом предлагается выделить дополнительные 4,7 млрд рублей на госпрограмму "Социальная поддержка граждан" в 2019 году, из которых 4,3 млрд уйдут на "софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации по осуществлению региональной социальной доплаты к пенсии".
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с чего всё началось
Около четырех миллиардов рублей предлагается заложить дополнительно в российский бюджет на 2019 год для софинансирования региональной социальной доплаты к пенсии, следует из пояснительной записки к внесенному в Госдуму проекту правительственных поправок в закон о бюджете на текущий год.РИА Новостивчера в 16:50
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Правительство предложило выделить на доплаты к пенсии ещё около 4 млрд руб
Говорит Москвавчера в 16:46
Правительство предложило выделить на доплаты к пенсиям дополнительно 4,3 млрд рублей
Парламентская газета02:04
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