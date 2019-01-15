В короткий период нам предстоит по-новому осмыслить сами подходы к оценке бедности, ее измерению, перейти на более современные стандарты. Сейчас, как правило, применяется абсолютный: бедность как отношение к стандарту уровня жизни. Это подход, который основан на стандарте прожиточного минимума.

Вице-премьер Татьяна Голикова предложила внедрить «более современный» подход к оценке уровня бедности в России. Об этом она заявила на Гайдаровском форуме в Москве. По ее словам, в Минтруде уже создали рабочую группу, которая к 2020 году должна представить новый подход.

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